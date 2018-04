Policía frena venta de droga

Sin marcos

Más de ocho kilos de droga (8 081,8 gramos), lo que equivale a unas cuatro libras de arroz incautó la Policía en la provincia de Carchi en diferentes operativos, realizados entre el martes 27 de octubre y el martes 3 de noviembre, uno de ellos lo realizó en el Centro de Rehabilitación de Tulcán, en donde en una celda, una persona privada de la libertad escondía 4,6 gramos de marihuana.

La Policía informó que en el Centro de Rehabilitación Social de Tulcán, un can detector de droga, tras realizar una inspección en una de las celdas olfateó una mochila en la que se encontraban 4,6 gramos de marihuana ocultos en sobres de papel. Una llamada al 1800 DROGAS alertó a la Unidad Antinarcóticos de la subzona de Carchi sobre un estudiante de un plantel de la provincia que tenía en su poder 0,2 gramos de marihuana, envueltos en papel higiénico. En otro caso, en el Obelisco de Tulcán, tras un registro de equipaje de pasajeros en un transporte público con ruta Tulcán - Quito - Manta la Policía descubrió 990 gramos de cocaína envueltos con cinta de embalaje y que se encontraban camuflados en los asientos de la última fila. Con esta incautación se impidió la circulación de 1 980 dosis de cocaína con un valor de 1 200 dólares. Tres gramos de cocaína y 122 de marihuana incautaron los agentes antinarcóticos en La Paz, Montúfar, a un extranjero que fue privado de su libertad y que trató de huir. El domingo 1 de noviembre, en el Puente Internacional de Rumichaca, el can Roky detectó 2 119 gramos de marihuana que un joven escondía en su mochila. Se sospecha que la droga fue adquirida en Cali, Colombia para comercializarla en Ecuador. Ese mismo día y en el mismo lugar el can Sarka, en un frasco de yogur, descubrió 120 gramos de marihuana. Un hombre fue detenido por este hecho. La cifra más alta incautada el fin de semana fue de 4 118 gramos de marihuana en una funda plástica, mientras que el martes 3 de noviembre la Policía incautó 605 gramos de marihuana en poder de dos sujetos. Con las incautaciones de droga, la Policía impidió la circulación de 16 148 dosis entre marihuana y cocaína, para comercializarse en 5 619,72 dólares.