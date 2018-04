Un muerto y dos heridos en trágico accidente en la vía Lita - Ibarra

Sin marcos

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Lunes, 02 Noviembre 2015 00:00 Escrito por Graciela Morejón Visto: 1611

Janer Hernán Vela Mejía murió la madrugada de ayer en la vía Lita - Ibarra. Él, junto a dos personas más viajaban a bordo de un vehículo que se accidentó alrededor de la 01:48.



Una pérdida de pista con estrellamiento hizo que los tres ocupantes del automotor terminaran fuera del vehículo. Janer era quien conducía con destino a Ibarra y al llegar al sector de Parambas, no pudo evitar chocar contra un montículo de tierra que había en la carretera.

Por la fuerza del impacto el automotor dio varios giros, sin volcarse, los que hicieron que los pasajeros salgan despedidos por las ventanas.

El primero en ser expulsado fue Janer y llevó la peor parte, un severo golpe en la cabeza terminó con su vida instantáneamente. El acompañante que estaba en el asiento delantero también fue sacado por la fuerza del centrifugado del automóvil marca Kia, color plateado.

El alerta del incidente fue reportado desde el ECU – 911 y una ambulancia fue despachada al igual que el personal de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito, UIAT. Los paramédicos constataron la muerte de Janer y atendieron al otro infortunado. Uno de los efectivos de la UIAT inició la inspección del lugar de los hechos y al caminar cerca de 10 metros más atrás de dónde quedó el destrozado carro se percató que entre la maleza, a un costado del camino, algo se movía.

Al acercarse y alumbrarlo encontró a un tercer afectado que por el espesor de la hierba casi no podía ser observado.

Milagrosamente, el ciudadano pudo ser hallado por el policía de la UIAT y otra unidad de socorro arribó para atenderlo. Y es que la oscuridad de la desolada vía no dejó que sea encontrado rápidamente.

El hombre pudo haber sido la segunda víctima mortal si no era visto a tiempo.



PROCEDIMIENTO

Uno de los heridos de 24 años de edad, fue trasladado al Subcentro de salud de San Juan de Lachas quien presentaba una herida en la ceja izquierda y golpes.

El otro lesionado de aproximadamente 21 años de edad también fue llevado a una casa de salud para ser valorado.

Janer, fue ingresado en la morgue del hospital San Vicente de Paúl de Ibarra, HSVP. El ciudadano era oriundo del cantón Montúfar de la provincia del Carchi. Dentro del automotor se encontraron botellas de cerveza. El occiso, tenía alitosis a licor. En una comunidad cercana al accidente habían dos eventos festivos en los que se presume que el fallecido y los heridos se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas.

El automotor fue ingresado en el patio de retención vehicular de la Policía.

