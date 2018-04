Colisión deja una mujer lesionada

Sin marcos

IBARRA. Un accidente de tránsito registrado ayer en el semáforo ubicado en el sector de Chaltura dejó una ciudadana lesionada y daños materiales en los vehículos.

Ocurrió alrededor de las 15:47 cuando según el chofer de una unidad de transporte que se dirigía en sentido sur – norte, con dirección a la terminal terrestre de Ibarra, se detuvo pasando la señal del semáforo que se sitúa en el cruce.

Dice que estaba recogiendo pasajeros cuando sintió un golpe en la parte posterior y al bajarse a verificar se dio cuenta que una camioneta había impactado contra el autobús. Pero eso no es todo. Detrás de la camioneta había otro automotor. Se trataba de un camión que chocó contra el balde del vehículo marca Chevrolet.

El conductor de la camioneta aseguró a la agente civil de Tránsito, Gisela Lobato, quien acudió de inmediato luego del llamado del ECU – 911 donde se reportó la emergencia, que se encontraba viajando en el mismo sentido del bus cuando vio que se detuvo para tomar pasajeros y él se quedó aparcado a distancia, cuando sintió que le chocaron por atrás y fue a parar casi debajo del lado posterior de la unidad de servicio público.

El chofer del camión por su parte indicó que no se percató a tiempo de la detención de la marcha de ambos vehículos y cuando llegó al tramo no alcanzó a frenar yéndose contra el balde de la camioneta. Dentro del vehículo plateado viajaba una mujer en la segunda cabina, la que resultó lesionada por los golpes que recibió tras el accidente. Una ambulancia del Ministerio de Salud Pública, MSP, atendió a la adolorida ciudadana y la trasladó a una casa de salud privada para ser valorada. La víctima se quejaba de dolores en el cuello.

PROCEDIMIENTO Los vehículos fueron ingresados al centro de retención vehicular de la Agencia Civil de Tránsito de la Empresa Pública de Movilidad, MEP, porque los conductores de los vehículos no llegaron a un acuerdo extrajudicial.

PEDIDO Conductores de otros automotores que se percataron del incidente, manifestaron que, observar este tipo de accidentes, no es novedoso, aseguran que a lo largo de la carretera se generan varios percances por distintas causas. “Aquí no se sabe que mismo fue lo que pasó, lo que sí es cierto es que en otros casos la gente es sumamente imprudente y por ir en el celular o haciendo otras cosas no se fija de nada y ocasiona accidentes graves”, dijo Pablo Aldás, usuario del tramo.