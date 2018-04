Un año sin rastro de Angie Carrillo

Sin marcos

‘Mi niña cuanto te extraño. ¿Dónde estás? si tan solo alguien rompiera el silencio hija mía’ es el clamor de Yadira Labanda que busca a su hija Angie Marianella Carrillo que hoy, 28 de enero, cumplió un año de haber sido desaparecida en contra de su voluntad.



La joven de 19 años estudiante de medicina cursaba el primer año en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo cuando desapareció el 28 de enero de 2014, en la ciudad de Riobamba.

Al cumplirse un año de la desaparición de Angie, su madre Yadira Labanda, a través de las redes sociales, convoca a un plantón por la vida denominado “Tal vez, únicamente mi voz no será escuchada, pero si me prestan sus voces... muy probablemente mi clamor se escuche…” que se realizará hoy en la Plaza Grande a las 17:30 con el fin de evidenciar que aún su ser querido aún no retorna a casa.

Labanda lo último que conoce de la desaparición de su hija es el registro de llamadas que ubica al número de Angie en la ciudad de Quito. “Mi hija no se iría sin decir nada, pero sospechamos de su exenamorado estaba obsesionada con ella”, dijo Labanda.

Pese a que se han realizado 6 allanamientos en las casas y autos de los presuntos sospechosos, al momento no hay resultado alguno. Esto, según Labanda debido a que no hay celeridad en las investigaciones.

En noviembre de 2014, el fiscal encargado del proceso Pablo Jaramillo dejó el caso de Angie y de un centenar más de desaparecidos debido a que fue trasladado a otra instancia en la ciudad de Loja. Esto pese a que el presidente Rafael Correa y el fiscal Galo Chiriboga habían anunciado la no rotación de fiscales en estos casos[1].

Al momento, el caso de Angie Carrillo ha sido conocido por 2 fiscales y más de 2 agentes.

Angie Marianella Carrillo Labanda, tenía 19 años de edad, su estatura era de 1, 65 m. Estudiaba medicina en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.

Su cabello era largo de color castaño. Cualquier información sobre su paradero contactactarse al número 0997173461.