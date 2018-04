Conato de incendio alarmó y puso en riesgo a una familia

Sin marcos

Eran las 06:00, en la casa de la familia Hamilton Bastidas, la madre de este hogar, se aprestaba a preparar el desayuno. Al encender la cocina una fuga de gas ocasionó una llamarada con una explosión leve.

Según el informe técnico del Cuerpo de Bomberos de Atuntaqui, quienes acudieron a la parroquia de Natabuela, donde sucedió el accidente. Este ocurrió debido a que la válvula y la manguera de la cocina no estaban en buenas condiciones.



Esto hizo que emane el gas y se concentre en la habitación y cuando se intentó prender la cocina, el contacto del fuego con el gas, produjo la explosión, que no fue grave.

La deflagración ocasionó la destrucción de algunos utensilios de cocina y algunos alimentos.

Tampoco ocasionó heridos. Tan solo el susto de la familia que recibió los consejos para realizar el matenimiento de la válvula y mangueras.

CAUSAS DE UNA FUGA

Mal estado de las mangueras o tuberías que conducen el fluido.

Problemas a nivel de empaque en la válvula del tanque de gas.

Reguladores o cocinas en mal estado.

Por acción indirecta, también están roedores o ciertos animales que destruyen las mangueras de gas.

Por un mal procedimiento en la conexión de la manguera con el regulador y la cocina.

Descuido de las personas cuando se derrama líquidos sobre las hornillas y se apaga las llamas.

Por alterar el normal funcionamiento de los sistemas; como por ejemplo, colocando pesos sobre el regulador del tanque de gas o trabajar con un cilindro invertido.

ORIGEN DE INCENDIO

Hay que saber que los elementos para que se produzca un fuego con llamas son: materiales combustibles, temperatura, oxígeno y la acción de una reacción en cadena. Por lo anterior, el gas que se ha escapado, se convierte en un agente altamente inflamable que solo necesita la presencia de una temperatura para generar un incendio.

MEDIDAS A TOMAR

Dar un adecuado mantenimiento a cocinas, reguladores, mangueras y tanques de gas.

Tener cuidado en el encendido de la hornilla (primero se enciende el fósforo y luego se abre la válvula de la estufa).

Verificar que los tanques no estén expuestos a fuentes de temperaturas que pueden alterar su contenido como estar junto a hornos o por la acción de rayos solares cuando los cilindros son colocados sin protección en los exteriores.

Asegurar que no existan fugas mediante una prueba de agua jabonosa colocada sobre la válvula del tanque de gas.

TOMAR EN CUENTA

No prenda ni apague aparatos eléctricos e interruptores para focos.

Aplique una ventilación natural abriendo ventanas.

Si verifica llamas descubiertas de calefones, velas encendidas u otros similares, apáguelas.

Saque el cilindro a un espacio abierto en caso de no estarlo, pero asegure que en el trayecto no exista fuentes que origine un incendio.