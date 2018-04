Conductor herido al caer de motociclista

Sin marcos

/ 0 Ratio:/ 0

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Lunes, 26 Octubre 2015 00:00 Escrito por Blanca Moreta Visto: 684

Entre el sábado y domingo 25 de octubre, en Ibarra y la parroquia La Esperanza, ocurrieron dos accidentes de tránsito, que dejaron tres personas heridas, mismas que fueron atendidas por personal del Ministerio de Salud.

Ayer en la madrugada, en el sector de Paniquindra Alto, el SIS ECU 911 Ibarra coordinó con los agentes civiles de tránsito (ACT) y Ministerio de Salud (MSP), para la atención ante la alerta sobre un accidente de tránsito. En el lugar, personal de las instituciones de socorro constataron que se trató de una perdida de pista por parte de una persona que conducía una motocicleta. De acuerdo al informe del Ministerio de Salud, él conductor presentaba heridas en las extremidades superiores e inferiores además de policontusiones, por lo que fue atendido en el lugar con primeros auxilios.

Este sábado 24 de octubre de 2015, en horas de la noche, una llamada de alerta a la línea única para emergencias 9-1-1, reportó un accidente de tránsito en la ciudad de Ibarra, en la intersección de la calle Juan de la Roca y Av. Ricardo Sánchez.

De manera inmediata se procedió a la coordinación para el despacho de recursos desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Agencia Civil de Tránsito (ACT), quienes al llegar al sitio, constataron que se trató de un choque lateral angular entre dos vehículos.

Producto de este impacto resultaron dos personas heridas, quienes presentaban policontusiones, por lo que personal de MSP realizó procedimientos de inmovilización parcial para trasladarlos hasta una casa de salud para su respectiva valoración médica.



PREVENCIÓN

Los accidentes automovilísticos pasan todo el tiempo. Para que no te veas involucrado en este tipo de accidentes, necesitas considerar tu posición mientras estás al volante y tener en cuenta a los demás conductores a tu alrededor.

El exceso de velocidad disminuye el tiempo que tienes para reaccionar e incrementa las probabilidades de sufrir un accidente. Entre más rápido vayas, será más difícil reducir la velocidad. Si no puedes reducirla, te arriesgas a causar un accidente. Si te atrapan conduciendo demasiado rápido, no dudarán en multarte. Aunque no se trata de un accidente, sin lugar a dudas es algo que quieres evitar.