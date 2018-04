¿Por qué los niños se suicidan?

Sin marcos

Publicado el Viernes, 23 Octubre 2015

IBARRA. El 13 de octubre, en Ibarra, un menor de edad fue encontrado muerto dentro de su casa. El niño se quedó solo en su hogar, cuando sus familiares llegaron estaba sin vida. Pero…¿Por qué sucede esto?, ¿el suicidio es espontáneo o ya está planificado? ¿qué se debería hacer al respecto?, estas interrogantes tratan de ser despejadas por profesionales en psicología, estudiantes y padres de familia, quienes coinciden en muchos aspectos.

“Estamos viviendo una descomposición social. En el caso de los niños el hecho de que los padres estén fuera del hogar por mucho tiempo, el maltrato al interior de la casa o fuera de ella, juegan un papel preponderante y se convierten en la antesala de un cuadro depresivo, ya que quienes pagan las consecuencias de las cosas negativas dentro del hogar son los niños”, dijo la psicóloga Marianita Morales.

Según la experta los niños que son maltratados en el hogar también maltratan en la escuela, eso termina en bullying y “ahí no solo es de dar un tratamiento urgente al agredido sino también al agresor, ya que los dos son consecuencia de otro tipo de agresiones”, dijo la psicóloga, quien considera que los medios de comunicación también difunden acciones que incitan a la violencia. “Aquí los niños aún no tienen un pensamiento analítico y crítico y por ende tienden a imitar conductas relacionadas a la violencia”, explicó Morales.

CUADRO DEPRESIVO “La depresión lleva al pequeño a orillarse, porque no tiene ningún tipo de esperanza, no siente que es aceptado (a), y no es querido (a) y cree que no es importante para nadie. El cuadro depresivo llega también cuando siente que su rendimiento académico no está de acuerdo a las expectativas que tienen los demás de él. Todos estos factores determinan un cuadro depresivo. Debemos conocer también que el suicida planifica la terminación de su vida y cuando ya se decide es que consume el hecho”, dijo la psicóloga.

PADRES “A mi criterio el suicidio no tiene edades. Éste se presenta de acuerdo a las circunstancias en las que vive en individuo. Sin embargo sí es verdad que la educación y la enseñanza de los valores desde el hogar son fundamentales”, dijo Eduardo Espinoza, quien ha vivido de cerca el fenómeno del suicidio. “Un sobrino mío se quitó la vida.

En ese momento (hace 10 años? nadie supó por qué, ya que era super alegre, no tenía malas notas, sus padres estaban con el siempre, sin embargo luego de algunos años algo se supo de que fue por problemas sentimentales”, dijo Espinoza.