Le dijeron que perdería el año y se cortó el brazo

OTAVALO. Con la advertencia de que perdería el año lectivo, que debería estar en un curso menor al que se encontraba, supuestamente, una profesora atormentaba a una menor de edad.

Ese es el argumento que una adolescente de 17 años de edad sostuvo para justificar el por qué tenía heridas cortantes en su brazo izquierdo. Hace seis días la muchacha salió de la unidad educativa en la que estudia, luego de que su maestra, aparentemente, le manifestara que no pasaría el año y que no debería estar en el curso por no tener el mismo grado académico que el resto de sus compañeros. Esto es lo que habría motivado a la muchacha para no llegar a su casa y alojarse en el domicilio de una de sus amigas. Mientras tanto, su familia estaba desesperada y acudió a la DINAPEN.

Marco Casanova, sargento de Policía a cargo de la DINAPEN en Otavalo, aseguró que iniciaron los procesos de investigación para encontrarla. El celular de la adolescente fue el punto de partida para encontrarla. “Le hicimos algunas llamadas y al principio no quería contestar, pero a través de los seguimientos y vigilancias logramos dar con su paradero y rescatarla”, mencionó. En la versión de la joven consta que al conocer que no podría pasar de año, sintió temor al pensar que su familia la castigaría. Asegura que por tanta tristeza y preocupación “se le acabaron las lágrimas” y ya no sentía dolor, razón por la que empezó a realizarse cortes en el brazo.

“Algunas heridas son profundas por lo que esta situación pudo haberle costado la vida a la chica”, dijo Casanova. El caso será puesto en conocimiento de la Junta Cantonal de Derechos, quienes serán los encargados de continuar con las investigaciones respectivas para esclarecer este percance que casi acaba con la vida de una menor de edad.

El nombre de la entidad educativa no fue revelado. Antes de ser entregada a sus padres, la adolescente fue llevada a una valoración médica para determinar su estado de salud. En cuanto a la profesora que, supuestamente generó el presunto maltrato psicológico, no se ha manifestado nada. Sin embargo las indagaciones se mantendrán. Casanova recomendó que los familiares de los adolescentes deben estar atentos al comportamiento de los jóvenes para evitar que situaciones como estas se repitan.