Fiscalías provinciales estaban autorizadas para bailar

Un video desató la controversia cuando en la cinta se mostraba a funcionarios de la Fiscalía Provincial de Loja haciendo bailoterapia en horario de atención al cliente.

Esto le costó el cargo a Marco Maldonado, que en ese momento se encontraba como Fiscal Provincial de Loja. En una investigación realizada por un equipo de diario El NORTE se descubrieron documentos que indicaban que lo que la mujer manifestó en el video era cierto, se traba de dar cumplimiento a una disposición que fue dictaminada por la Fiscal General subrrogante, la cual debía acatarse en todas las Fiscalías Provinciales del país.

En Imbabura, no se han manifestado al respecto. No obstante, en un memorándum con número 1468 - FGE - DTH se establecían los detalles de esta orden en la que, además, se hacía referencia a que, si bien los operadores de justicia debían asistir de 16:00 a 17:00 a las sesiones de bailoterapia, las oficinas a las que representaban no podían quedar descuidadas.

Luego de que el video se expuso en internet, el 16 de octubre pasado se emitió un oficio con número 11098 en el que se disponía suspender el desarrollo de las bailoterapias. Con lo que se evidenció que lo hecho en el Ministerio Público de Loja no era errado.

Intentamos comunicarnos vía telefónica con Cecilia Armas, fiscal general subrrogante, pero Nathalia Ruiz, secretaria, al conocer el motivo por el que queríamos conversar dijo que la autoridad no emitiría comentario alguno sobre el tema. De una forma poco cortés aseguró que Armas no se encontraba y que, aunque le explicaría la razón de nuestra llamada, no iba a responder las incógnitas que teníamos sobre este particular.