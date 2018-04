Le cambiaron el tipo penal de la infracción

Sin marcos

La segunda audiencia de apelación de Paúl M. se desarrolló ayer. Familiares del procesado se apostaron en el exterior del edificio del Consejo de la Judicatura, CJ, pidiendo la absolución de la pena que pesa sobre él tras haber sido determinado culpable de un delito de violación.



Su madre, conocidos y allegados se dieron cita a partir de las 15:30 de ayer. La diligencia se realizó a puerta cerrada por tratarse de un delito sexual.

Los detalles del caso fueron previamente estudiados por los jueces de la Sala Multicompetente quienes resolvieron no absolver la condena del procesado, pero sí le cambiaron el marco legal del proceso.

Es decir, que Paúl ya no será acusado de violación sino de abuso sexual. Andrés Ponce, fiscal a cargo del caso, expuso que esta variante implicaría que la condena de 19 años que actualmente pesa sobre el implicado pueda ser reducida a una pena de entre cinco a siete años, que es la pena que se aplica a esta infracción penal.

Impacientes, sus allegados esperaban afuera con carteles donde abogaban a favor del procesado para que la condena sea anulada y pueda recuperar su libertad. El hombre padece de una enfermedad catastrófica. Es portador del síndrome de inmuno deficiencia adquirida, VIH SIDA.

Cuando se produjo el cometimiento del hecho el ciudadano ya tenía la enfermedad, por lo que se creía que los menores de edad victimados podían haber sido contagiados. Sin embargo, hasta donde se conoció el caso, el fiscal a cargo manifestó que los niños estaban siendo valorados periódicamente en unidades médicas para verificar que no son portadores del mortal virus. El hecho sucedió el 3 de septiembre de 2014 en Pimampiro, cuando los niños aseguraron que fueron a una papelería donde laboraba el implicado quien los llevó con engaños al baño del establecimiento.

El hombre fue capturado por agentes de la Policía Judicial de Imbabura y desde entonces el proceso siguió en su contra. La familia del procesado manifiesta que continuarán con el pedido de justicia para Paúl y lograr que su sentencia sea anulada. En el juicio fue sentenciado a cinco años de cárcel, pero luego de la primera apelación la pena subió 14 años más.