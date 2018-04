Dos heridas en un volcamiento

Sin marcos

Una mujer y una adolescente resultaron con golpes leves luego de que la camioneta en la que viajaban se volcara. El chofer abandonó el lugar.

Ocurrió en la Panamericana Norte en el sector de El Priorato la noche del jueves. Operadores del ECU – 911 conocieron la emergencia a través de una llamada de auxilio y personal del Cuerpo de Bomberos de Ibarra, CBI, Policía Nacional, y la Agencia Civil de Tránsito de la Empresa Pública de Movilidad, MEP, fueron despachados para acudir al percance. En el lugar, una camioneta marca Chevrolet, Luv, color azul, estaba con los neumáticos hacia arriba. Tomates, cebollas, plátanos y más mercadería perecible quedó esparcida a un lado de la carretera. Tres personas viajaban en la cabina única del automotor. Una mujer de 21 años de edad y una adolescente de 13 resultaron heridas. Las afectadas fueron atendidas por personal del CBI. El automotor fue retenido por los efectivos de Tránsito hasta conocer la valoración de las ciudadanas. Yolanda Bonilla y la adolescente Katherine Catota fueron dadas de alta en el sitio del percance porque los especialistas manifestaron que no presentaban heridas ni lesiones graves. VERSIONES El padre de la joven lesionada comentó que su hija y su cuñada viajaban en la parte delantera del automotor. El hombre aseguró que un chofer contratado conducía la camioneta y huyó luego del accidente. Una aparente pérdida de pista ocasionó que el hombre no pudiera controlar el volante y termine volcándose. Personas que se encontraban en el sector sostuvieron que el conductor del carro de carga había intentado esquivar un tráiler y eso hizo que se ocasionara el incidente. REACCIÓN Los Agentes Civiles de Tránsito Xavier Salazar y Hamilton Puérrez arribaron para verificar el percance. Sin embargo, cuando llegaron al lugar se percataron que la gente estaba volteando la camioneta para recoger la mercadería que estaba en el piso y otra que estaba aplastándose por el peso del automotor. PROCEDIMIENTO La camioneta no fue trasladada ni ingresada al Centro de Retención Vehicular de la Agencia Civil de Tránsito. Las personas que resultaron lesionadas no fueron ingresadas en ninguna casa de salud. Un acuerdo extrajudicial se realizó entre el dueño de la propiedad contra la que se impactó el vehículo . Moradores del sector aseguraron que no es la primera vez que se observan este tipo de accidentes. “Es peligroso porque los carros pasan a toda velocidad y eso pone en riesgo la vida de todos los que vivimos aquí”, mencionó Pablo Puzdá.