Un accidente cambió su vida

IBARRA. La vida de Gabriel Alejandro Minda Burbano, de 20 años, cambió a raíz del accidente de tránsito que sufrió hace cinco meses cuando se movilizaba en su motocicleta.

El 12 de mayo de 2015, Gabriel, luego de asistir a clases de la carrera de Agroindustrial que cursaba en la Universidad Técnica del Norte, regresaba a su casa. Él circulaba por la avenida Eugenio Espejo y Teodoro Gómez de La Torre, por el Terminal Terrestre, cuando fue embestido por un automotor que fugó del lugar. Hasta el momento se desconoce el paradero del causante.

Gracias al SOAT, cubrieron los gastos médicos que se produjeron durante los 15 días que permaneció en cuidados intensivos en la Clínica Cotocollao de Quito, institución a la que fue transferido desde el hospital San Vicente de Paúl. El estado de salud de Gabriel era crítico y no había el especialista en neurocirugía. Ahí fue sometido a tres operaciones para colocarle tres placas en el brazo derecho y reconstruirle la rótula de la rodilla derecha.

Luego que se terminó la cobertura del SOAT, los gastos de recuperación realización de electromiografías, resonancia cervical, terapia física, exámenes especiales y chequeos médicos continuos, han sido solventados por sus padres.

El golpe que recibió en la espalada y cuello afectó los nervios periféricos que le ocasionó la afección del plexo braquial, que si no hay atención puede llegar a la parálisis total de su brazo hasta quedar convertido solo en un hueso recubierto por la piel.

TRATAMIENTO

La solución para curar este mal es la intervención de un médico especializado en plexo braquial. Este especialista labora en una clínica en Cuenca, pero el tratamiento microquirúrgico del plexo braquial y recuperación asciende a unos 13 mil dólares, cantidad que los padres de Gabriel no tienen.

SOLIDARIDAD

Ante la imposibilidad de contar con este dinero los padres apelan a la solidaridad de la comunidad imbabureña para que sean parte de la campaña de solidaridad y ayuda para Gabriel. La familia pone a disposición de la gente generosa los números de las cuentas bancarias donde puede depositar su contribución.

Cuenta de ahorros número 3519155800 del Banco del Pichincha, a nombre de Gabriel Minda Burbano.

Cuenta de ahorros número 1038753227 del Banco del Pacífico a nombre de Gabriel Minda Reyes.