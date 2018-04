Una aparatosa caída le costó la vida

Sin marcos

OTAVALO. José Anrango perdió la vida al caer de una escalera. El hombre se encontraba haciendo adecuaciones en su vivienda y una pérdida de equilibrio hizo que se precipitara al piso y falleciera.

Sucedió en la comunidad de Pivarinci, perteneciente a la parroquia de Eugenio Espejo, en el cantón Otavalo, alrededor de las 11:00. José Anguaya Otavalo, vecino, aseguró que al momento de la tragedia se encontraba en su terreno recogiendo maíz.

“Escuché que pitaban, que hablaban, pensé que estaban matando a alguien, pero cuando me asomé a la casa del vecino me di cuenta que el dueño de casa se había caído de la escalera cuando intentaba llegar a un segundo piso para arreglar. No sabemos bien que fue lo que pasó, pero cuando llegué ya le vi que estaba en el piso”. Familiares y conocidos del fallecido se aglomeraron alrededor del cuerpo inerte del ciudadano.

Personal del Ministerio de Salud Pública, MSP, fue despachado desde el ECU – 911 luego de conocer el alerta de que un ciudadano había sufrido una aparatosa caída. Sin embargo, los especialistas llegaron a confirmar el deceso del infortunado. Los paramédicos determinaron que un fuerte golpe en el cráneo hizo que falleciera instantáneamente. Personal policial de la localidad y de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Extorsión y Secuestro, DINASED, llegaron y constataron el incidente.

SIN LEVANTAMIENTO Uniformados élite de la DINASED de Imbabura intentaron tomar el procedimiento de ley y levantar el cadáver para que miembros de la Unidad de Apoyo de Criminalística, UCM, trasladara el cuerpo a la morgue del hospital San Vicente de Paúl de Ibarra, pero los familiares de José no permitieron que los restos de su allegado fueran sacados de la vivienda. Los ciudadanos aseguraron que no querían que el cadáver fuera sometido a una autopsia, argumentando que conocen que la causa de su muerte fue la aparatosa caída. Ellos ingresaron el cuerpo inerte a su casa en donde será velado y sepultado en el panteón de la localidad.