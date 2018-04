Niño de 12 años se ahorcó en su casa

Sin marcos

Martes, 13 Octubre 2015

Un menor de edad fue encontrado muerto dentro de su casa. El hecho sucedió la noche del domingo en la Ciudadela Municipal. Ayer sus restos fueron sacados de la morgue del hospital San Vicente de Paúl, HSVP.

Lamentos, gritos de dolor y tristeza se vivieron en una vivienda ubicada en la calle Marco Hidrobo. Una familia conoció la fatal decisión.

El niño se quedó solo en casa jugando en la computadora la tarde del domingo, como generalmente lo hacía.

Los familiares llamaron para preguntar cómo estaba y al no encontrar quién conteste llamaron a otro allegado para que se acercara a la propiedad a verificar por qué el niño no respondía el teléfono.

El pariente entró a la vivienda y buscó al menor de edad por todas las habitaciones hasta que llegó al patio y encontró al niño colgando de una columna del cerramiento de la casa con una soga.

El cuerpo fue bajado del sitio y la emergencia se comunicó al ECU – 911 que despachó una unidad de socorro del Cuerpo de Bomberos de Ibarra, que al llegar confirmó que la víctima ya no tenía signos vitales.

Los progenitores manifestaron a los efectivos de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Extorsión y Secuestro, DINASED, que arribaron para levantar el cadáver, que su hijo les había manifestado en días anteriores que “quería irse a otro lado para estar con Dios y con su tía”, quien había fallecido hace años.

La soga con la que aparentemente se quitó la vida fue levantada como indicio.

Miembros de la Unidad de Apoyo de Criminalística , UCM, trasladaron e ingresaron los restos del niño en el anfiteatro del hospital San Vicente de Paúl, HSVP, de Ibarra. Conocidos y vecinos se aglomeraron en la parte externa del domicilio para conocer lo sucedido.

DINASED investigará el presunto suicidio

Efectivos élite de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Extorsión y Secuestro, DINASED, indagan las razones de este deceso.

La labor desarrollada por los agentes especializados no termina hasta que todos los trámites de ley se desarrollen y emitir una resolución final al caso.

Mientras tanto, el hecho se maneja como un posible suicidio. En el lugar no se conoció si existieron más pruebas que revelen las causas de la fatal decisión que tomó el infante.