Allanaron la casa del presunto abusador de niñas

Luego de la detención de un hombre que fue acusado violar a dos niñas de 12 y 13 años de edad, el domicilio del sospechoso fue allanado por los efectivos de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes, DINAPEN, en coordinación con otras unidades policiales.



Dentro de la propiedad ubicada en la Urbanización Ajaví, donde el hombre de 50 años de edad residía junto a su madre, se hallaron tablets, celulares y tarjetas de memoria donde se presume que el ciudadano guarda fotografías y videos en donde existiría material pornográfico de las víctimas.

Alejandro Flores, jefe a cargo de la DINAPEN, explicó que se realizarán los peritajes respectivos a cada equipo electrónico con el que el acusado habría filmado y fotografiado a las menores, y en caso de encontrar el material será presentado como evidencia en la siguiente etapa del proceso.

“Pedimos a la ciudadanía que en caso de que existan más personas perjudicadas, mas niñas o adolescentes que hayan sido afectadas por el comportamiento de este ciudadano puedan acercarse a la oficina de la DINAPEN o comunicarse al ECU – 911”, dijo el oficial.

Flores sostuvo que los padres de las niñas presuntamente perjudicadas no les brindaban el cuidado necesario.

“Son menores de edad que pasaban en libre albedrío sin ningún control ni orden de nada, por parte de sus padres, esto las convirtió en presa fácil de los acontecimientos”.

En las indagaciones realizadas por la Policía se constató, además, que el acusado asistía a lugares públicos como la terminal terrestre, parques, eventos y fiestas juveniles en donde hacía amistad con las adolescentes.

El uso del Facebook fue fundamental para el cometimiento del ilícito, pues según Flores, el implicado usaba el chat para contactarse con sus víctimas y citarlas.

“Debe existir más control en el internet, en este caso el ciudadano les regalaba equipos móviles con plan de datos incluidos para poder estar en permanente contacto con ellas y quizás hasta promover el envío de material íntimo. Todo esto será investigado”, mencionó Flores.

Santiago Rosero, jefe de la Subzona número 10 de Imbabura, manifestó que. “Debemos estar atentos al comportamiento de nuestros hijos, es importante que los padres de familia se mantengan alerta”, indicó.



MÁS INDICIOS

Dentro de las evidencias presentadas por los uniformados se sumaron las sábanas que, al parecer, contienen fluidos de las víctimas y el implicado.

Las niñas fueron valoradas por especialistas médicos quienes determinaron que sí existió el presunto abuso.

Todo lo incautado por la Policía será sometido a un proceso de análisis para determinar el grado de responsabilidad del ciudadano.

El extranjero no registra antecedentes penales en el Ecuador, pero en su país, será investigado para determinar si posee pasado judicial. Hace tres años reside en Ibarra y no tiene hijos ni esposa y vivía con su madre.