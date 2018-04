Daño en frenos causó choque

Sin marcos

La pérdida de pista de una plataforma ocasionó daños en la vía pública y en la propiedad privada. El suceso se registró a 30 metros del semáforo de Chaltura.

Tras el percance, el conductor resultó herido, sin embargo, él abandonó el lugar de los hechos y se asiló por su cuenta en una casa de salud.

La alerta del percance fue emitida desde el ECU – 911 y los agentes civiles de tránsito Carlos Pineda y Andrés Grijalva arribaron para verificar el incidente.

Se trataba de un vehículo que estaba cargado de cientos de adoquines y que circulaba en sentido sur – norte.

En el parte consta que una pérdida de pista ocasionada por una presunta falla mecánica en el sistema de frenos de la plataforma hizo que el conductor no pueda controlar el volante del pesado carro y termine por subirse al parterre y pasarse al carril contrario de la autovía.

Por la forma en la que ocurrió el incidente, la carga de adoquines que llevaba quedó esparcida por el tramo que recorrió durante el accidente. Uno de los adoquines que cayeron golpeó a una unidad de taxi que circulaba al momento del incidente.

Un hombre que se identificó ante los efectivos civiles de tránsito como propietario del automotor de carga aseguró que se haría responsable de los daños generados. Un acuerdo hubo entre el dueño del taxi y él para reparar lo sucedido, mientras que en lo que se refiere a los daños al parterre y al poste de alumbrado público, que por la fuerza del accidente la plataforma arrancó de su base, el ciudadano manifestó que cancelaría los valores correspondientes.

En el documento consta que al arribo de los ACT el chofer de la plataforma no fue encontrado en el lugar, no obstante, el dueño del pesado vehículo señaló que estaba recibiendo asistencia médica en una casa de salud a la que llegó por su cuenta.

Si bien el carro no fue retenido por los uniformados de tránsito, el automotor fue ingresado al centro de retención vehicular de la Agencia Civil de Tránsito de la Empresa Pública de Movilidad, MEP, en calidad de encargado hasta que se realice la cancelación de los daños ocasionados.

La concesión se llevó a efecto en vista de que no se registraron personas heridas ni fallecidas.

Los adoquines fueron retirados de la vía para que otros conductores no sufrieran más percances. Los restos del material quedaron sobre la calzada.

Personal de la ACT controló el tráfico durante el procedimiento para que la circulación del resto de automotores sea normal.