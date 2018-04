Adolescente fue hallada muerta en Yahuarcocha

Sin marcos

Junto a un frasco plástico que contenía un líquido amarillento fue encontrado el cuerpo sin vida de una adolescente de 16 años de edad.

Una de las familiares de la ciudadana manifestó que el móvil de este presunto suicidio fue una decepción amorosa. La allegada comentó que el sábado pasado la muchacha no regresó a su casa ubicada en el barrio El Priorato y a través de una llamada telefónica le comentó a su madre que había decidido convivir con su pareja sentimental y que posteriormente el ciudadano hablaría con ellos para solicitar la presunta autorización de dicho romance. Al llegar el martes de esta semana, la joven arribó a su vivienda y comentó a sus familiares que su novio se haría presente para manifestar los detalles de su relación y su decisión de compartir su vida. “Al llegar el miércoles nosotros esperábamos que este señor vaya para que se haga responsable de lo que estaba sucediendo y nos preocupamos viendo que no aparecía. Como sabíamos que se trataba de una persona del mismo barrio nos acercamos a hablar con él y lamentablemente nos enteramos que era casado y que tenía una hijita. Él lo negó todo y dijo que nada tenía que ver con mi sobrina”, indicó la familiar. La última vez que la muchacha fue vista con vida fue a las 10:00 de ayer cuando sus parientes le comentaron que habían visitado a su novio y le confirmaron que era un hombre comprometido, y que además negó la relación “Eso le decepcionó bastante y se puso a llorar, nos dijo que no había sabido nada porque este hombre nunca le había comentado que era casado ni que tenía una hija. Pensando en que no vaya a cometer ninguna locura le dije que esté tranquila y que en caso de que él no se hiciera responsable del hijo que esperaba como sea haríamos para que no le falte nada, porque ella me hizo jurar que no dijera que estaba embarazada ya que se había hecho una prueba y le había salido positivo, pero ahora en la autopsia se va a revelar todo”, dijo. La alerta del cadáver fue enviada desde el ECU - 911 y personal de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Extorsión y Secuestro, DINASED, arribó para levantar el cuerpo e ingresarlo en la morgue.