1100 libras de droga incautadas en lo que va del 2015 por la JPAI

Martes, 29 Septiembre 2015

Un total de 581 mil gramos de estupefacientes han sido incautados por personal de la Jefatura Provincial Antinarcóticos de Imbabura, JPAI, en lo que va de este año.

Entre marihuana y cocaína, los efectivos han desarrollado una importante incautación en base a la lucha permanente que aseguran mantener en contra del tráfico y tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Mateo Cadena, teniente de Policía, y miembro de la JPAI, asegura que la mayor parte de los operativos desarrollados por los equipos de trabajo de la unidad policial han sido ejecutados en base a información y trabajos de inteligencia efectuados por los agentes especializados de la entidad. “Se han ejecutado labores de investigación que nos han permitido impedir el paso de grandes y pequeñas cantidades de estupefaciente en la provincia. Nuestro personal ha sido altamente capacitado y eso es parte del éxito de las labores que se han puesto en marcha y que han dejado buenos resultados”. Las denuncias ciudadanas también han representado un “gran aporte” para dar con el paradero de personas dedicadas al porte y expendio de alucinógenos. “Hay sectores dentro de los seis cantones de Imbabura en los que hemos llegado gracias a la colaboración de la gente que ha observado situaciones de pronto sospechosas y enseguida nos han dado a conocer. A partir de aquello desarrollamos trabajos de inteligencia e investigamos el sector indicado y una vez que tenemos los elementos de convicción suficientes iniciamos con la segunda parte del proceso que es allanar domicilios o interceptar a los presuntos infractores de la ley”. En lo que se refiere a cocaína, desde enero a septiembre se han incautado 293 mi gramos y en marihuana se registra un decomiso de 288 gramos. Más del 80% de esta droga, estaba destinada a ser comercializada en Imbabura. El resto, tenía como destino el exterior ya que fue descubierta en empresas de encomiendas. “El mes donde más se elevó el número de droga descubierta es septiembre. Sólo en este mes logramos sacar del mercado un aproximado de 133 mil gramos de cocaína y 170 mil de marihuana. Quizás la época de inicio de clases, festividades en los diferentes cantones de esta jurisdicción y demás, pudieron haber sido el motivo por el cual la cifra se disparó, pues se pensaba se podía comercializar la sustancia en este periodo, pero afortunadamente no lograron su cometido”. Todos los hombres y mujeres fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales. La mayor parte de los procesados se encuentran privados de la libertad en el centro penitenciario de Ibarra, mientras que la evidencia encontrada ha sido destruida y otra aún yace en la bodega de la JPAI, como muestra de la infracción cometida. “Algunas de las personas que han sido judicializadas tienen antecedentes penales por delitos relacionados con droga y otros con acusaciones de violación, tentativa de asesinato y otros”. Cerca de 190 casos han sido resueltos por la JPAI. Los trabajos han sido desarrollados en coordinación con unidades como el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos, GEMA, Centro Regional de Adiestramiento Canino, CRAC, y personal de policía preventiva como el Grupo de Operaciones Motorizadas, GOM y Servicio Urbano, así como también la colaboración de los uniformados del Grupo de Operaciones Especiales, GOE. “Hemos allanado decenas de viviendas que han sido determinadas como puntos de expendio de alucinógenos. A estos domicilio hemos llegado por investigaciones, pero también por personas que nos han referido al 1800 DROGAS o al 26411313 que existen los famosos cruces de mano o actitudes sospechosas de personas que se aglomeran en los sectores no solo para expender sino para consumir”. Cadena sostiene que permitir que personas que se dedican al consumo de sustancias se aglutinen en un sitio en particular genera inseguridad. “El delito no está solo en el expendio de las drogas, sino que esto se convierte en un círculo de infracciones. porque la persona que consume no siempre cuenta con los medios económicos inmediatos para hacerlo, por lo que se dedican a otro tipo de delitos como robo, hurto, entre otros que se cometen para conseguir el dinero suficiente para comprar el estupefaciente. Nuestro trabajo se enfoca justamente en cortar esta cadena y romper con el círculo delictivo”, finalizó el oficial. Los operativos de la JPAI continuarán desarrollándose en Imbabura.