Motorizado se accidentó en la autovía

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Martes, 29 Septiembre 2015 00:00 Escrito por Graciela Morejón Visto: 769

José Antonio Pisaluisa Túquerrez resultó herido tras haber perdido pista en su moto cuando viajaba en la autovía de Los Lagos.

Sucedió en el tramo Otavalo – Ibarra, en la intersección de la Panamericana Norte y calle Salinas, cuando según consta en el parte policial levantado por los efectivos de la Unidad de Policía Comunitaria Atuntaqui, el ciudadano que circulaba en sentido norte – sur aparentemente perdió pista y eso ocasionó que terminara a un costado de la vía. La alerta fue reportada desde el ECU – 911 quienes informaron sobre la presencia de una persona que estaba inconsciente en la carretera. Los policías de la UPC Atuntaqui llegaron al lugar y constataron que se trataba de un hombre de aproximadamente 23 años de edad que había perdido el sentido al caer aparatosamente de la motocicleta en la que se movilizaba. Una ambulancia del Cuerpo de Bomberos de la localidad acudió para auxiliar al hombre. Los paramédicos intentaron estabilizarlo para luego ingresarlo en el hospital básico de Atuntaqui, en donde fue trasladado al área de emergencias. Al pasar de las horas y al ver que el ciudadano no recobraba el sentido, los especialistas médicos determinaron que el hombre estaba en grave estado de salud y por lo que fue trasladado en una unidad ambulatoria hasta Quito donde su pronóstico fue reservado. El hombre llevaba el casco de seguridad, pero, según los policías, aparentemente no se ajustó la banda de seguridad que rodea su mandíbula, por lo que este salió de su cabeza dejando al conductor desprotegido SEGURIDAD Marcia Recalde, conductora, asegura que se percató de que una persona se encontraba en la vía deduciendo que ocurrió un percance en el tramo. “Cuando le vi al señor en el piso me asusté porque pensé que estaba muerto pero luego me bajé de mi auto y me dijeron que estaba inconsciente al haberse caído de la moto en la que iba. Lamentablemente este tipo de cosas no van a dejar de suceder mientras no seamos más precavidos a la hora de manejar sea motocicletas, autos o lo que sea, las personas deben tener más cuidado”. Franklin Torres, conductor de una unidad de transporte, sostiene que en ocasiones se ha librado de formar parte de accidentes graves en vista de lo que él considera, una despreocupación por parte de quienes manejan motos. “No todos son irresponsables, pero hay algunos motorizados que no respetan las vías y nos invaden carril. Por el hecho mismo de ser carro grande pienso que deberían tener aunque sea un poco de miedo, pero no se pasan nomás por alado, por el frente y uno muchas veces no se les ve y es cuando ocurren las desgracias”. La moto quedó destrozada en medio de la calzada. El pequeño vehículo fue ingresado al patio de retencón de la Policía.