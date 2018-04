En Otavalo decomisan droga

Sin marcos

Agentes de la Unidad Antinarcóticos de Imbabura, tras un operativo lograron incautar 22 mil 372 gramos de marihuana, que eran trasladados en un automóvil que circulaba por el Redondel de Los Danzantes de Otavalo.



En una rueda de prensa el coronel César Jiménez, encargado de la Subzona de Imbabura y el mayor César Escobar, dieron a conocer este trabajo policila. El operativo ocurrió el pasado jueves 25 de septiembre en el Valle del Amanecer. Mediante labores de inteligencia los agentes conocieron que un sujeto estaba tratando de comercializar sustancias sujetas a fiscalización en la ciudad de Otavalo, por lo que emprendieron la acción operativa logrando identificar al presunto infractor.

Aproximadamente a las 13:00, el sujeto fue interceptado cuando se encontraba a bordo de un vehículo tipo automóvil, marca Chevrolet, modelo San Remo, color blanco de placa PGX-933 conjuntamente con otro ciudadano, quienes fueron identificados como Alex Bolívar B., y Ricardo Andrés C., quienes registran antecedentes penales por tráfico ilícito de sustancias prohibidas y plagio.

Al revisar el automotor en la cajuela encontraron 42 paquetes cubiertos con cinta de embalaje; éstos contenían 22 mil 372 gramos de marihuana.

Los ciudadanos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para el trámite respectivo.

El jefe de la Unidad Antinarcóticos, César Escobar, mencionó que de las investigaciones preliminares este cargamento ilícito su destino sería tráfico para consumo interno de esta localidad. Destacó que con esta operación se logró sacar del mercado 44 mil 744 dosis de marihuana.



DECOMISAN 600 KILOS

El oficial también resaltó el trabajo de la unidad que dirige y manifestó que desde enero hasta la fecha se han decomisado 600 kilos de drogas. Durante el mes de septiembre se han incautado 300 kilos de sustancias sujetas a fiscalización. Se han ejecutado alredeor de 191 casos en toda la provincia de Imbaura.

RECUPERAN AUTO

Durante un operativo de la Brigada de Automotores de la Policía Judicial de Imbabura, recuperó un vehículo tipo Jeep marca Toyota Land Crusier Prado de placa PBG-7479 color blanco, cuyos datos no están registrados en el sistema informático.

Durante el patrullaje efectuado por los agentes en la avenida Camilo Ponce y Ricardo Sánchez, se procedió a detener la marcha del automotor Toyota de dudosa procedencia.

Al revisar los números de chasis y motor se observó que la serie habría sido alterada, así como el año de fabricación que no sería el que consta registrado. Además se logró establecer que el vehículo no está registrado en el sistema de la Corporación Aduanera.

De las primeras investigaciones se comprobó que dicho vehículo fue matriculado en Ecuador el 2 de septiembre de 2015, asignándole la placa PBG-7479, en las oficinas de tránsito de Carapung. Sin embargo de la información proporcionada por personal policial de la DIGIN Colombia acantonada en puerto Asis, se conoció que el automotor fue robado en ese país con placa colombiana HZR-423 en perjuicio de la señora Diana Patricia O. el día 23 de junio de 2015 en la ciudad de Cali. Las investigaciones en torno a este caso continuarán con la finalidad de indentifcar y establecer a los presuntos responsables del hecho.