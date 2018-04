Jóvenes en fiesta clandestina

Sin marcos

Personal de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes, DINAPEN, recuperó a menores de edad que se encontraban en una fiesta clandestina.

Sucedió en Otavalo en la intersección de las calles Juan de Dios Morales y Antonio Ricaurte. Según consta en el parte policial, los uniformados recibieron una llamada anónima que informó sobre el desarrollo de dicho evento en el que se encontraban menores de edad bailando e ingiriendo bebidas alcohólicas. Los policías iniciaron operaciones básicas de inteligencia, llegaron al sitio indicado y comprobaron que pese a que estaba con las puertas exteriores cerradas, se escuchaba música adentro. Asistentes que se percataron de la presencia policial decidieron intentar huir por una puerta posterior, pero no lo lograron. Los ciudadanos fueron cercados. A cada uno le fue solicitado su documento de identificación quienes eran mayores de edad se retiraron del sitio. Aquellos que no cumplían la mayoría de edad fueron puestos a buen recaudo y se comunicó a sus representantes y padres de familia para ser entregados bajo un acta de responsabilidad. Iván y Juan N. de 27 y 25 años de edad respectivamente, fueron detenidos al identificarse como organizadores y responsables directos del evento. Los ciudadanos no mostraron ningún documento que permita el desarrollo de dicha fiesta emitido por las autoridades competentes, para una matiné, así como tampoco contaban con el permiso de funcionamientos de la discoteca. La sanción contempla además, el expendio de bebidas alcohólicas en el lugar en el que se hallaban menores de edad. En el informe policial, se establece que debajo de unas sillas donde estaban sentados los menores de edad, se encontraron botellas de cerveza e incluso un preservativo también fue hallado en el piso junto a las bebidas alcohólicas. INVESTIGACIÓN Personal de la DINAPEN, desarrolla seguimientos e investigaciones para dar con la ubicación de fiestas de este tipo en el que se expongan a los menores de edad al consumo de bebidas alcohólicas. Así lo dieron a conocer autoridades policiales a cargo de la dependencia policial. Las redes sociales son frecuentemente usadas para promocionar este tipo de eventos clandestinos y la Policía se mantiene al tanto de los anuncios.