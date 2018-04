Un auto se estrelló antes de la curva de Bellavista

Sin marcos

Un percance vial se registró en el sector de Bellavista de Ibarra. El chofer del vehículo presentó heridas tras el percance y fue internado en una casa de salud privada.



Se trata de un vehículo color blanco, marca Hyundai, que perdió pista y posteriormente se estrelló contra el talud de un costado de la carretera. Según consta en el parte, la alerta fue emitida desde la Central de Emergencias ECU – 911, desde donde se reportó el incidente.

Personal de la Agencia Civil de Tránsito de la empresa Pública de Movilidad, MEP, llegó al sitio donde constató el accidente.

El efectivo Anderson Reyes verificó los daños y a la persona que resultó lesionada.

Una unidad de emergencia atendió en el lugar al infortunado y posteriormente lo trasladó a una clínica privada.

ACONTECIMIENTOS

En el informe consta que aparentemente el conductor sufrió una pérdida de pista que ocasionó que terminara encunetado. La parte frontal del vehículo presentó daños.

Al no haberse registrado daños en la propiedad pública, ni otras personas afectadas por este accidente, el conductor no fue detenido y su auto tampoco fue ingresado al centro de retención vehicular de la Agencia Civil de Tránsito de la MEP.

INSEGURIDAD

Eugenia Loza, conductora, sostiene que utiliza la autovía a diario por el trabajo que realiza, y manifiesta sentirse insegura por la forma en la que otras personas conducen sus automotores.

“Es terrible la forma irresponsable en la que algunas personas manejan, no sé si no les da miedo o qué, pero es impresionante que no tomen conciencia de que estamos en la carretera y que debemos tener los cinco sentidos para no ocasionarnos ni ocasionar daños a nadie”.

Marco Tito, chofer de una unidad de transporte de pasajeros, manifestó que.

“Como conductor profesional puedo decir que uno debe estar siempre alerta a lo que pueda suceder en el camino, incluso estar pendientes de las fallas mecánicas de nuestros carros, esa es otra de las formas de salvaguardar no solo nuestra integridad sino la de quienes de pronto viajan con nosotros. Lo que si es importante recordar es que tenemos que aprender a respetar la ley”.