Chocó y se quedó junto a un poste

Dos vehículos impactaron en la intersección de la Panamericana Norte y la avenida 17 de Julio. Sucedió la madrugada de ayer.

Tras el percance se registraron daños materiales en los vehículos. La novedad se conoció alrededor de las 03:00 de ayer en la Central de Emergencias ECU – 911, quienes despacharon a personal de la agencia Civil de Tránsito de la empresa Pública de Movilidad, MEP. El efectivo Andrés Loza arribó al sitio y verificó el percance. Se trataba de un auto marca Trooper color azul, que terminó en medio de la vía que conduce a Tulcán. En el informe levantado por el uniformado consta que el auto azul hizo una maniobra para abrirse del tramo, mientras que una camioneta, marca Chevrolet Luv, color blanco intentó rebasar por el lado derecho y su parte izquierda impactó contra la parte derecha del Trooper. Por la fuerza del impacto, el auto tipo Jeep quedó en medio de la Panamericana Norte, mientras que la camioneta terminó subiéndose a un espacio de una loma quedando entre un poste de alumbrado público y una señalética de Pare. La camioneta no dañó ni el poste de concreto ni la señal de tránsito. Luego del choque los conductores se bajaron a verificar lo acontecido. En el accidente no se registraron personas heridas. Sin embargo sí se registraron daños materiales. Al arribo de los agentes civiles de tránsito, los propietarios decidieron llegar a un acuerdo extrajudicial en el que acordaron que la Fiscalía no conozca del incidente. El chofer de la camioneta aceptó la imprudencia cometida y acordó entregarle la cantidad de 500 dólares al dueño del Trooper para que pueda solucionar el daño generado luego del accidente de tránsito. Los vehículos no fueron ingresados al centro de retención vehicular de la Agencia Civil de Tránsito de MEP. El acuerdo pudo llevarse a cabo debido a que no hubo víctimas mortales ni personas heridas de gravedad. SEGURIDAD Marcelo Pozo, gerente operativo de la Empresa Pública de Movilidad, MEP, sostiene que la mayor parte de percances viales se registran debido a la falta de precaución y pericia por parte de los conductores. “Esta es una nueva muestra de que las personas que están al volante no siempre conocen ley de tránsito, o si conocen la ley no la acatan, porque en este caso se evidencia que uno de los conductores olvidó una de las reglas más básicas de tránsito que es no rebasar por la derecha, este tipo de maniobras no solo están prohibidas sino que son peligrosas tanto para quien la realiza como para el resto de conductores que circulan”, dijo Pozo. Personas que transitaban por el lugar se bajaron de sus autos para constatar lo acontecido, algunos manifestaron que los límites de velocidad tampoco se respetan a lo largo de las carreteras, lo que representa un riesgo para todos.