Dos heridos por un accidente

Sin marcos

/ 0 Ratio:/ 0

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Lunes, 21 Septiembre 2015 00:00 Escrito por Graciela Morejón Visto: 868

IBARRA. Dos vehículos chocaron ayer en la avenida Cristóbal de Troya. Tras el percance vial dos personas resultaron heridas, pero una de ellas se negó a ser valorada en una casa asistencial.

El accidente de tránsito ocurrió alrededor de las 07:30 de la mañana. La emergencia fue reportada desde el ECU – 911 en el que se mencionaba que una camioneta y un taxi yacían impactados sobre la vereda de la avenida. La agente civil de tránsito Cristina Venegas y verificó el percance.

Según el parte informativo levantado por la uniformada, consta que una camioneta color plomo, marca Ford, cuyo conductor circulaba en sentido sur – norte impactó contra una unidad de taxi que transitaba por la calle Gonzalo Gómez Jurado en sentido oeste – este. Por la fuerza del choque, el vehículo se desplazó hacia un árbol y se estrelló contra el tronco llevándose consigo hasta un tacho de basura metálico. Mientras que la Ford terminó estrellándose contra una parte del muro del hospital San Vicente de Paúl, HSVP, de Ibarra. Como resultado del incidente dos personas quedaron heridas.

En el documento consta que el chofer de la unidad de servicio público fue atendido por paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Ibarra, CBI, y posteriormente trasladado al HSVP, donde quedó bajo observación médica en el área de emergencias. Una ciudadana que también resultó lesionada, se negó a ser atendida y firmó un acta de responsabilidad al no permitir ser trasladada a una casa de salud.

Los automotores fueron ingresados al centro de retención vehicular de la Agencia Civil de Tránsito de la empresa Pública de Movilidad, MEP. En la hoja informativa reza, además, que los choferes no huyeron del lugar y fueron sometidos a una prueba con el alcotector, determinando que uno de ellos no había ingerido bebidas alcohólicas, pero el conductor de la camioneta sí.

PEDIDO Vicente Rivas, conductor de un vehículo particular, sostuvo que observó cuando los automotores terminaron chocando entre sí y luego contra la propiedad pública. Afirma que como chofer, no es la primera vez que observa este tipo de incidentes. “A veces ya da miedo salir a manejar, uno no sabe con lo que se va a encontrar en la calle.

Yo manejo todos los días por mi trabajo y tengo que conducir a la defensiva porque no sabemos que puede pasar o si alguien se va a salir de la nada, o sea son cosas que por más que existan los controles que sean van a seguir sucediendo si los que estamos al volante no entramos en conciencia y aprendemos a respetar la ley de tránsito”, dijo.