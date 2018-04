Mujer se lanzó del puente de Atuntaqui y falleció

Sin marcos

Publicado el Domingo, 20 Septiembre 2015 00:10 Escrito por Graciela Morejón

María Elena Gualsaquí Conejo perdió la vida la madrugada de ayer luego de que aparentemente se lanzara del puente a desnivel de Atuntaqui.

Sucedió alrededor de las 02:30 cuando la Central de Emergencias ECU911 reportó el incidente y despachó los recursos.

Uniformados de la Unidad de Policía Comunitaria Atuntaqui llegaron al lugar y constataron que se trataba de una mujer que se encontraba ensangrentada bajo el puente y sin signos vitales.

Decenas de personas se aglomeraron en la parte alta del paso carrozable observando atónitas lo acontecido.

Un agente de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito, UIAT, fue convocado para levantar el cuerpo sin vida de la infortunada.

Según las versiones recogidas por el efectivo, la pareja sentimental de la occisa le refirió que se encontraban caminando sobre el puente, cuando la mujer decidió lanzarse, pero antes de tocar el suelo con su cuerpo, un vehículo, color rojo pasó y la golpeó.

El cuerpo de María quedó debajo del paso de cemento. Momentos de dolor se observó en el lugar, pues un amigo y la pareja de la occisa se encontraban lamentando lo acontecido.

Minutos más tarde, una de las hijas de la fallecida arribó y en un mar de lágrimas se lanzó sobre el cuerpo inerte de su madre muerta.

“Mamita no me dejes sola”, empezó a gritar desesperada la muchacha sumida en un profundo llanto.

Agentes de la Unidad de Apoyo de Criminalística, UCM, y Policía Judicial de Atuntaqui realizaron el levantamiento del cadáver que posteriormente fue trasladado e ingresado en la morgue del hospital San Vicente de Paúl, HSVP, de Ibarra.

Extraoficialmente se conoció que el exconviviente de María Elena fue detenido hasta que las investigaciones determinen lo que realmente sucedió con la mujer.

En cuanto al presunto auto que golpeó a la mujer al caer, no fue encontrado en el lugar de los hechos. Testigos aseguraron que el vehículo, que circulaba en sentido sur – norte nunca detuvo su marcha.

Personas que se encontraban en el lugar, y que prefirieron reservar su identidad, aseguraron conocer a la mujer y sus acompañantes, manifestando estar sorprendidos por el fatal acontecimiento.