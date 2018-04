Doble accidente en la vía Otavalo - Ibarra

Sin marcos

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Viernes, 18 Septiembre 2015 00:00 Escrito por Graciela Morejón Visto: 953

Un camión quedó a un costado de la carretera luego de que una pérdida de pista ocasionara el volcamiento. Sucedió la noche del miércoles en el sector de San Luis de Atuntaqui en el cantón Antonio Ante.

Las paredes y mallas de protección de dos viviendas ubicadas a la vera de la autovía la Ruta de los Lagos resultaron afectadas.

Según versión de un efectivo del servicio Tango 24 horas de Tránsito de la Policía Nacional, el conductor de un vehículo tipo camión que se movilizaba en sentido norte – sur, aseguró que una camioneta color plateado, marca Chevrolet, “se le cruzó”, ocasionando que no pueda controlar el volante y termine volcándose en la carretera.

La camioneta no fue encontrada en el sitio del incidente, pues aparentemente se fugó.

Como resultado del percance, los muros de dos domicilios resultaron con daños.

El pesado automotor estaba cargado de decenas de quintales de papas que, según el informe, estaban destinadas al mercado mayorista de Quito.

La mercadería quedó esparcida y alrededor de 10 personas colaboraron para recoger el producto. Tras este incidente no se registraron personas heridas.

Sin embargo, los daños materiales ocasionados en el camión y en las viviendas serán asumidas por el causante.

El automotor de carga no fue ingresado al patio de retención. Personal de la Unidad de Policía Comunitaria Atuntaqui colaboró con el control del tráfico.

OTRO INCIDENTE

En el momento en el que se registró el primer accidente, otro percance vial se suscitó al otro lado del tramo.

Un auto que se movilizaba en sentido sur – norte se impactó contra la parte posterior de un tráiler que estaba estacionado.

Dos personas resultaron heridas luego del fuerte choque. Los afectados fueron trasladados hasta el hospital San Vicente de Paúl, HSVP, de Ibarra con pronóstico reservado.

El pesado contenedor estaba cargado de aproximadamente 30 toneladas de vidrio.

PEDIDO

Pedro De La Cruz, conductor de un camión de carga, aseguró que no existe prudencia por parte de conductores de vehículos pequeños.

“Esto no es nuevo, a mi también me ha ocurrido situaciones en las que he tenido que evadirles a los autmóviles porque, si bien cuando uno va cargado, va despacio, pero a veces hay choferes que rebazan en doble línea o hacen maniobras que no solo son peligrosas para ellos sino para nosotros porque no podemos frenar de golpe, menos cuando estamos con peso”, mencionó el profesional del volante.