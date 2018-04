Padres buscan a su hijo desde el 2001

Sin marcos

/ 0 Ratio:/ 0

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Jueves, 17 Septiembre 2015 00:34 Escrito por Blanca Moreta Visto: 578

Desde el 17 de septiembre de 2001, Edgar Patricio Meneses Guachalá de 22 años, quien trabajaba como cochero en el mercado, es buscado por sus padres, quienes dicen que ya perdieron las esperanzas de volver a verlo.



Segundo Meneses, quien junto a su esposa atiende en un puesto de verduras en el mercado La Playa de Ibarra, entre lágrimas recuerda que lo último que supo de su hijo fue el mensaje que le diera un compañero cochero, el 17 de septiembre de 2001 a las 09:00. “El larguito dijo que va a volver” y hasta hoy no vuelve, repite.

Hemos hecho de todo, le he buscado por los botaderos de basura, por las quebradas, en los hospitales y en las morgues, pero nada.

María Piedad Guachalá, quien se recupera de una operación, también interviene en la conversación y las lágrimas brotan de sus ojos, y dice que en la desesperación por encontrar a su hijo, que era todo en su vida acudieron a los brujos quienes les dieron esperanzas, pero al final sólo les sacaron plata y les engañaron.

En cambio su hermana Carmen, quien tampoco puede contener el llanto, sostiene que su hermano Edgar, días antes de su desaparición tuvo un altercado con una persona, por ello presume que él está muerto. Cuenta que justo hoy (ayer), soñó con él. Ella también lo recuerda como un buen hermano que ayudaba a sus padres y sus sobrinos. Dijo que volverán a reabrir el caso y esperan la colaboración de las autoridades.

Con la voz entre cortada, Segundo dice que ya perdió las esperanzas de encontrar a su hijo, que han hecho de todo, han recorrido varias ciudades y provincias, pero sin resultados. Incluso comenta que ha gastado bastante dinero. Era un buen hijo, estaba pendiente de nosotros; él consentía a su madre, le servía el desayuno en la cama, había días que se quedaba en la casa cocinando. Tenemos lindos recuerdos de mi hijo, menciona su padre, quien continúa trasladando mercadería desde el Mercado Mayorista, hacia el Amazonas y La Playa en su coche. Esta labor la compartía con su hijo, quien desapareció el 17 de septiembre de 2001. Esta situacón que vive mi familia no la deseo a nadie, es algo doloroso vivir en la incertidumbre.

DINASED

La creación de la DINASED, tiene como fin contar con una Dirección especializada ante la demanda que aqueja a la sociedad ecuatoriana, la localización de personas que desaparecen casi a diario y la restitución a sus hogares en caso de que sea un delito.