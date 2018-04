Recompensa de 400 mil por desaparecidos

Sin marcos

Publicado el Miércoles, 16 Septiembre 2015

El Ministerio del Interior, a través del plan de recompensas, ofrece 400 mil dólares por información que permita ubicar a los hermanos William Andrés y Diego Rodrigo Játiva Males, que desaparecieron el 17 de octubre de 2008.

Ojala por el dinero de la recompensa que se ofrece alguien pueda dar información que permitan dar con el paradero de mis hijos, menciona Nancy Males, madre de los desaparecidos.

Mientras muestra los afiches que le entregaron, con tristeza cuenta que el pasado el 10 de septiembre, William Andrés, cumplió 19 años y Diego Rodrigo, cumplió 16 el 20 de junio. Deben estar bien cambiados, por eso la gente de Dinased que trabaja en este caso, están realizando retratos proyectados a como estarían hoy. También se ha solicitado la reconstrucción de los hechos. Nancy, crítica la falta de agilidad en los trámites que solicitan.

HISTORIA

Nancy Males recuerda que sus hijos desaparecieron un viernes 17 de octubre de 2008. Ese día por alguna situación se suspendieron las clases en la escuela Seis de Julio, donde estudiaban. Esto obligó a que William Andrés, de 12 años y Diego Rodrigo, de 9 años de edad, se quedaran en su casa ubicada en la comunidad de Pilchibuela de Cotacachi, junto a su hermana, Viviana de 6 años, solos, mientras su madre se dirigió a su trabajo en una planta florícola. Tras cumplir su jornada laboral, Nancy llegó a la vivienda y sus hijos no estaban. La niña estaba en casa de una hermana, pero los varones no. La madre empezó a indagar el paradero de los chicos donde vecinos y familiares, sin resultado. La única pista que conoció fue que los hermanos fueron vistos cuando miraban los trabajos que unos obreros realizaban en un puente de la comunidad.

Tras varios días de averiguaciones y no conseguir su localización, denunció el caso a las autoridades para que le ayuden. Durante dos años la Policía realizó una serie de diligencias hasta que dieron por cerrado el caso ya que no encontraron pistas sobre el paradero de los chicos. Nancy y su madre Yolanda Carrera durante estos años han realizado una serie de acciones como: pegar carteles por todas las ciudades hasta acudir donde los adivinos, en pos de localizar a sus vástagos.

La esperanza de encontrar a sus hijos, volvió cuando se creó la DINASED, que busca a personas desaparecidas.

Yolanda Carrera es la abuela. Ella recuerda a sus nietos, a quienes espera volver a verlos.

Recuerdos de los hermanos Játiva

Yolanda Carrera es la abuela, ella recuerda que al año que los niños volvieron con su madre desaparecieron. Los pequeños vivían con ella en sector de Pacto.

William Andrés, hoy tendría 19 años, ya es mayor de edad mientras que Diego Rodrigo, es un adolescente de 16 años.

La familia Males Carrera durante este tiempo ha vivido una serie de atropellos y falta de colaboración. Años atrás el expediente del caso sobre la desaparición de los hermanos William y Andrés Játiva Males no había.

Nancy Males recuerda a sus hijos como unos niños alegres y obedientes. Hoy deben seguir iguales.