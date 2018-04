Automóvil se estrelló contra un poste

Sin marcos

/ 0 Ratio:/ 0

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Domingo, 13 Septiembre 2015 00:00 Escrito por Blanca Moreta Visto: 781

IBARRA. Un choque vehicular ocurrido la mañana del pasado viernes en el barrio Azaya de la parroquia Alpachaca, dejó daños materiales en los automotores. Uno de los vehículos se estrelló contra un poste.

Según el parte informativo el accidente ocurrió el viernes 12 de septiembre a las 10:27 en las calles Quito e Isla San Salvador, del barrio Azaya de la parroquia Alpachaca de Ibarra.

Los vehículos involucrados en el percance son un automóvil color rojo y un auto color negro. Producto del impacto el auto rojo se impactó contra un poste existente en aquel sitio. Los vehículos que presentaron daños materiales fueron trasladados e ingresados a los patios de retención vehicular. Agentes Civiles de Tránsito tomaron procedimiento para luego elaborar el parte informativo.

Según el portal Marisol, Ecuador es uno de los países de Latinoamérica con mayor número de accidentes de tránsito. Las causas más comunes de accidentes son:

Manejar distraído; hacer cosas como hablar por teléfono, enviar mensajes, maquillarse mientras conducen.

Conducir demasiado rápido; Exceder el límite de velocidad no es solo una infracción de tránsito, si no también es peligroso.

Conducir en estado de embriaguez; La confusión e incapacidad de concentración provocada por el alcohol produce millones de accidentes en el mundo.

Conducir de forma impaciente; Acercarse demasiado a otros vehículos, cambiarse de carril de forma brusca, o evitar dar paso a otros vehículos, puede provocar accidentes. Lluvia; El asfalto se vuelve peligroso cuando empieza a llover, se torna resbaladizo y puede ocasionar la pérdida del control del vehículo.

No parar en el semáforo en rojo: esto es común, en lugar de frenar, aceleran y la probabilidad de que alguien cruce del otro lado a alta velocidad es alta.

Conducir en la oscuridad o en neblina.

Rebasar en curva.