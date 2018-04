Choque dejó una persona herida

Sin marcos

Un accidente de tránsito se registró ayer alrededor de las 09:30 en la intersección de la avenida Jaime Rivadeneira y Luis Vargas Torres. Una mujer resultó herida.

La alerta del percance fue emitida desde la Central de Emergencias ECU911. De inmediato la agente civil de tránsito Mariana Vargas, acudió y verificó el percance. Se trataba de un automotor de carga tipo camión, color azul, quien impactó contra una camioneta marca Chevrolet, color plateado. Como resultado, una mujer resultó lesionada y fue trasladada hasta una casa de salud. Los especialistas determinaron que no presentaba heridas graves, por lo que fue dada de alta y le enviaron reposo de 48 horas. Mientras tanto, los conductores intentaron llegar a un acuerdo extrajudicial, al cual accedieron una vez que la ACT Vargas obtuvo el certificado médico que indicaba que la víctima no necesitaba descanso mayor a cuatro días, ni permanecer en observación. Los automotores no fueron ingresados al centro de retención vehicular de la Agencia Civil de Tránsito de la Empresa Pública, MEP. Sin embargo, el conductor del vehículo de carga llevó al automóvil a un centro de reparaciones y canceló el costo de los daños del otro auto por un monto de 50 dólares, según consta en el informe levantado por la uniformada. Personas que se encontraban en el sector aseguraron que pese a los semáforos que existen en el lugar, los accidentes no faltan. “Es un sector bien conflictivo, el hecho es que no solo porque hay semáforos y señales quiere decir que estamos del todo seguros, a veces, los condutores son imprudentes y no se fijan en otros carros y peor en los peatones. Necesitamos que exista una conciencia más profunda por parte de quienes están al volante”, mencionó Silvana Morán, transeúnte. Marcelo Pozo, funcionario de la Empresa Pública de Movilidad, MEP, aseguró que se desarrollarán más operativos de control en los que, además, se incluirán recomendaciones para los condutores de todo tipo de vehículo. “Siempre estamos pendientes no solo de sancionar sino de educar a los conductores con la finalidad de generar conciencia y evitar que sucedan este tipo de percances”, dijo Pozo.