Mala maniobra se convirtió en choque

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Viernes, 11 Septiembre 2015 00:00 Escrito por Graciela Morejón Visto: 496

Un vehículo terminó estrellándose contra una pared. Sucedió en la intersección de la Panamericana y calle Jorge Regalado.

Según consta en el parte levantado por un efectivo del Grupo de Operaciones Motorizadas, GOM, de la Unidad de Policía Comunitaria Atuntaqui. Un automóvil particular y un bus de la Cooperativa Los Lagos que se movilizaban en sentido norte – sur se accidentaron. En el documento consta que el automotor color rojo intentaba girar hacia la derecha con intención de ingresar a la ciudad, pero una mala maniobra hizo que el vehículo de pasajeros no se percatara y le impactara en la parte posterior. Por la fuerza del golpe el automotor terminó estrellándose contra la pared de un inmueble en la dirección indicada. Una persona resultó herida en el percance. La víctima fue trasladada a una casa de salud de forma urgente. Sin embargo, luego de la valoración médica se determinó que no presentaba lesiones graves. El bus presentó un daño en la parte frontal, mientras que el automóvil tenía daños en la parte posterior y frontal al terminar contra el muro. Al no existir personas heridas o fallecidas, los conductores llegaron a un arreglo extrajudicial que evitó que tanto el pesado vehículo como el automotor fueran ingresados al patio de retención vehicular de la Policía Nacional. Una señal de Pare también resultó afectada. Personas que se encontraban en el lugar manifestaron su preocupación por el exceso de velocidad que los conductores imprimen en el sitio. Nelson Males, mayor de Policía a cargo de la Unidad de Tránsito mantiene una campaña preventiva sobre el respeto a las normas viales y el control de la velocidad. Durante su periodo a cargo de la entidad el oficial ha manifestado que los controles se desarrollan de forma constante en los diferentes tramos de la localidad. Personal de la Unidad de Policía Comunitaria Atuntaqui realiza patrullajes en la ciudad y parte de los tramos de la autovía que circundan el cantón, mientras que agentes policiales de Tránsito también realizan el trabajo preventivo. “Entre nuestras recomendaciones está siempre pedir a los conductores mantener prudencia a la hora de manejar y respetar las señales de tránsito que están visiblemente ubicadas a lo largo y ancho de la carretera”, mencionó el oficial. El fuerte estruendo hizo que las personas que habitan en los alrededores y quienes se encontraban en el sitio se aglomeraran. Algunos manifestaron a los uniformados de la Unidad de Policía Comunitaria de la localidad y de Tránsito que el accidente registrado ayer fue una “desgracia con felicidad”, debido a que ninguna persona caminaba por el lugar al momento del incidente, o aseguran que el hecho se transformaría en una desgracia.