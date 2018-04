Un camión se volcó y cayó por la pendiente

Sin marcos

Publicado el Jueves, 10 Septiembre 2015

IBARRA. Un vehículo de carga terminó 50 metros aproximadamente al fondo de una pendiente. Sucedió ayer por la mañana en la vía Pinsaquí – Cotacahi cuando una pérdida de pista hizo que haga una mala maniobra y se accidentara.

Según el cabo primero de Policía Franklin Mendoza, perteneciente a la Unidad de Policía de Tránsito, el conductor del automotor marca Chevrolet, color blanco, se movilizaba en sentido norte – sur, desde Pinsaquí a Cotacachi con un cargamento de aves congeladas y cayó de una altura aproximada de 50 metros. “Aparentemente una pérdida de pista ocasionada quizás por el estado húmedo de la vía fue lo que provocó que el señor no pueda controlar el volante y se caiga. El exceso de velocidad también pudo ser causa de este accidente, sin embargo, el caso pasa ahora a manos de la Fiscalía quienes serán los encargados de determinar exactamente qué fue lo que sucedió”, mencionó el agente. Tras el percance, un adolescente de 17 años de edad resultó herido. Personal del Cuerpo de Bomberos de Cotacachi rescató al muchacho que se quedó dentro de la cabina del pesado vehículo y luego fue trasladado al hospital Asdrúbal de la Torre. Cerca de media hora más tarde, el menor de edad fue dado de alta al no presentar lesiones ni heridas de consideración. No obstante, el chofer del camión abandonó el lugar dejando el vehículo y a su acompañante. RECUPERACIÓN El accidente ocurrió alrededor de las 08:05 y el camión accidentado fue sacado del fondo del peñasco con la ayuda de dos grúas. Dos horas aproximadamente demoró la recuperación del automotor. En el fondo se podían observar las gabetas que contenían las aves que estaban listas para ser entregadas. El vehículo fue ingresado al patio de retención.