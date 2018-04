82 accidentes se registraron en agosto

Sin marcos

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Miércoles, 09 Septiembre 2015 00:00 Escrito por Graciela Morejón Visto: 420

En agosto se han registrado cerca de 100 accidentes de tránsito en Ibarra. Un total de 35 personas han resultado lesionadas como consecuencia de los percances viales.

Marcelo Pozo, gerente operativo de la Empresa Pública de Movilidad, MEP, asegura que el 70% de los accidentes se han registrado porque los conductores no respetan las señales de Pare o los semáforos en rojo. “El irrespeto de las personas que se movilizan por las calles transversales a las señales de tránsito y a la falta de prudencia es lo que ha generado un alto índice de choques, estrellamientos y hasta volcamientos”, señaló el funcionario. Dentro del reporte emitido desde la Agencia Civil de Tránsito de la MEP, consta que los accidentes han sucedido en un 45% en el centro de la ciudad. El resto de accidentes se han suscitado en sectores residenciales. Los daños materiales han sido incalculables. Pozo manifiesta que la mayor parte de los automotores accidentados han sido ingresados al centro de retención vehicular de la dependencia de tránsito, pues sostiene que por la gravedad de los incidentes no han podido acceder a los arreglos extrajudiciales que evitarían este procedimiento. “Cuando hay personas heridas o fallecidas es imposible acceder a este tipo de acuerdos, porque el estado de salud y la vida de las personas que son víctimas en un accidente son parte fundamental para determinar el grado de responsabilidad de quienes están al volante”, dijo. En la mayoría de los tramos donde se han registrado los accidentes, moradores han solicitado mayor control. El funcionario de MEP sostiene que el exceso de velocidad es la segunda causa por la que se suscitan accidentes. “Hay conductores que no han comprendido que dentro de la ciudad existe un límite de velocidad y no pueden exceder los 40 kilómetros por hora, sobre todo en lugares donde existe mayor afluencia vehicular. Uno de los puntos más frecuentes donde se han registrado accidentes por causa del abuso de la velocidad es en la Panamericana Norte, en este punto los choferes exceden los límites y es cuando suceden los estrellamientos, choques y demás”, destacó. OPERATIVOS Pozo sostiene que en base a este alto registro de accidentes en lo que fue agosto, los patrullajes y operativos de control serán más frecuentes y rigurosos a fin de prevenir y evitar más percances viales, aseguró.