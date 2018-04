Niña fue violada y estrangulada en Salinas

Sin marcos

/ 5 Ratio:/ 5

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Domingo, 06 Septiembre 2015 00:00 Escrito por Graciela Morejón Visto: 5859

Una cadena de dolor y sufrimiento inició para la familia de la pequeña Britanny Fernanda Aguas Mina quien luego de cuatro días desaparecida, fue encontrada muerta la madrugada de ayer, en el sector de El Caracol en la parroquia de Salinas.

Consternados, familiares y amigos de la pequeña se aglomeraron a la orilla de la carretera desde las 03:00. El rumor de que una infante yacía inerte entre las espesas ramas de caña convocó a decenas de personas.

Se trataba de Britanny. La ropa que llevaba puesta la última vez que fue vista en el parque de Salinas el pasado miércoles 2 de septiembre, hizo que sea reconocida.

La ubicación del cadáver fue supuestamente delatada por una llamada anónima. La Policía llegó y constató el cuerpo de la menor de edad. Con signos de violencia, golpes y ultraje sexual fue encontrada.

“Esta es una muerte violenta, no podemos determinar aún las causas exactas de su deceso porque los restos serán sometidos a rigurosos análisis. Para el levantamiento contamos con dos equipos de inspección ocular técnica, uno de ellos traídos de Quito, una médico legista, Servicio Urbano y personal de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Extorsión y Secuestro, DINASED”, explicó Fausto Olivo, coronel de Policía al mando de la Dirección Nacional de Criminalística.

El dolor se podía observar en los rostros de los asistentes. Sentada en la cuneta, una mujer decía. “Yo le vi a la chiquita en el Infocentro, ahí estaba a eso de las 10:00 del miércoles, hasta que me fui, nunca me hubiese imaginado que terminaría así”, dijo.

Como ella, personas a su alrededor murmuraban sobre lo increíble del acontecimiento, pues dicen que es la primera vez que un caso de este tipo se registra en la parroquia.

Al llegar el claro del día, los especialistas policiales de la Capital arribaron e iniciaron con el procedimiento. Por la avanzada tecnología, este es el primer levantamiento de cadáver en Imbabura realizado con equipos de punta, indicó Olivo.

En medio de la diligencia, se conoció que alrededor del cadáver de Britanny se encontraron restos de cinta maskin, que posiblemente los agresores usaron para someterla. Dos adolescentes de 12 y 14 años de edad fueron aislados al ser señalados como sospechosos de este macabro crimen.

Miembros especializados de la DINASED los capturaron. Uno de ellos fue aprehendido en Ibarra y otro en Salinas. Los menores de edad son investigados.

La indignación colmó la paciencia de los habitantes, quienes no salían de su asombro. “Como pudieron hacerle esto a una niña, ella no tenía la culpa de nada, no tenían derecho a hacerle algo tan horrible”, decían. Al conocer sobre la detención de los implicados, la gente comenzó a preguntarse si serían sometidos al rigor de la ley.

“No queremos que esto se quede en la impunidad, no porque sean menores de edad les van a tratar como si no han hecho nada, ellos tienen que pagar por lo que hicieron”, mencionaron los allegados de Britanny.

DESGRACIA

Uno a uno los policías abandonaban el lugar de los hechos y la expectativa crecía entre los moradores. Cuando finalmente el cuerpo sin vida de la pequeña fue sacado desgarradores gritos de desesperación y tristeza se escuchaban.

“Britanny porque te hicieron esto chiquita porqué, si eras una niña porqué te hicieron esto”, eran parte de los lamentos, mientras que el resto de habitantes derramaban lágrimas de dolor por la trágica escena.

AUTOPSIA

El cadáver de la niña fue llevado al Centro Forense de Criminalísctica en Quito.

Hasta el cierre de esta edición se conoció que el resultado de la autopsia determinó que la infante murió a causa de una asfixia por estrangulación.

En el mismo análisis se comprobó que existió abuso sexual por parte de los agresores. El cuerpo de Britanny fue regresado a Ibarra y será sepultada en su natal Salinas.

MENORES DE EDAD SOSPECHOSOS FUERON AISLADOS

Ayer se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos en contra de los menores de edad implicados en el homicidio de la niña.

La Fiscalía señaló a los adolescentes como sospechosos de cometer este delito.

La etapa de instrucción fiscal en su contra esta vigente y un total de 45 días de aislameinto preventivo recibieron los muchachos, quienes deberán permanecer internos en el Centro de Adolescentes Infractores, CAI.