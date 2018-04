Ciclista atropellado en el Periférico Sur

Sin marcos

IBARRA. Un hombre fue embestido por un vehículo cuando circulaba a bordo de su bicicleta en el espacio de la ciclovía. El automotor invadió el carril del ciudadano y se le fue encima.

Sucedió en el Periférico Sur, en las cercanías al parque Ciudad Blanca de Ibarra. Según consta en el informe levantado por el agente civil de tránsito a cargo del procedimiento, personas que se movilizaban a bordo de un auto marca Hyundai, color blanco, supuestamente, iban a exceso de velocidad. Esto provocó una pérdida de pista que hizo que el conductor del auto blanco derrape por casi 50 metros, y termine por invadir el carril autorizado para personas que se movilizan en bicicleta, atropellando al ciudadano. Por la fuerza del impacto, el hombre golpeó contra el parabrisas y parte del techo del vehículo. Las huellas del incidente quedaron marcadas en la carrocería del automotor. Personal de emergencias fue convocado y una ambulancia brindó atención al infortunado en el sitio mismo del percance y lo estabilizaron. Posteriormente fue trasladado a una casa de salud particular donde fue sometido a los análisis correspondientes. SEGURIDAD Decenas de personas se aglomeraron en el lugar del incidente. Fabian Picuasi, ciclista aficionado, sostuvo no sentirse seguro al circular por el tramo determinado como ciclovía, debido a la imprudencia de algunos conductores. “Ahora salir a hacer un poco de deporte es peligroso, imagínese que uno no ve por la espalda y que un auto se le venga encima a uno, es porque sinceramente la gente no es consciente para manejar. Queremos que exista más respeto por quienes optamos por usar una forma de movilidad no contaminante y que además disfrutamos del deporte”, dijo el ciudadano. Marcelo Pozo, gerente operativo de la Empresa Pública de Movilidad, MEP, aseguró que los efectivos civiles de tránsito realizan controles y patrullajes de seguridad por este y otros sectores de Ibarra. Sin embargo, el funcionario manifiesta que pese a las sanciones, citaciones, y demás diligencias que se desarrollan, el grado de responsabilidad y conciencia a la hora de estar al volante depende de los conductores. “Cada vez son más las personas que infringen la ley y ocasionan percances”, dijo.