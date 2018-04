Atrapados luego de cometer un asalto

Sin marcos

/ 1 Ratio:/ 1

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Martes, 01 Septiembre 2015 00:00 Escrito por Graciela Morejón Visto: 870

Tres personas fueron implicadas en un delito de asalto y robo. Dos de ellos fueron procesados y uno recuperó su libertad. Un hombre denunció haber sido víctima de una amenaza de muerte para ser despojado de su celular.

Silvana G., y Julio César O., recibieron 30 días de privación de libertad, al ser determinados como sospechosos del delito de asalto y robo. La pareja de extranjeros fue señalada como parte de una infracción cometida en el parque Germán Grijalva la noche del domingo.

“Pablo”, nombre protegido, asegura en su denuncia que se encontraba caminado por el espacio público antes mencionado, cuando dos personas le intimidaron con un cuchillo y le despojaron de su celular.

Sigilosamente el arriesgado ciudadano decidió seguir la pista de los sospechosos mientras comunicó el particular a la Central de Emergencias.

El perjudicado sostuvo que los implicados ingresaron a una vivienda ubicada en la intersección de las calles Gonzalo Zaldumbide y Pedro Moncayo.

El cabo primero de Policía José Mediavilla y el cabo segundo de Policía Edwin Echeverría, pertenecientes a la Unidad de Policía Comunitaria Móvil Amazonas 01, arribaron para prestar la ayuda al afectado quien les comentó a detalle lo sucedido y el lugar donde finalmente entraron los supuestos agresores.

Al ser un delito flagrante, los uniformados ingresaron a la fuerza al domicilio. Héctor C. intentó impedir la labor de los policías, así lo refirieron los gendarmes. Pese a ello los efectivos ingresaron y llegaron hasta una habitación donde encontraron a la pareja de presuntos infractores y en la misma estancia yacía una mochila dentro de la cual se encontraba el celular sustraído y un cuchillo.

La vestimenta con la que fueron vistos, al momento de cometer el delito, también fue apareció en el lugar, pues los involucrados se cambiaron inmediatamente para no ser identificados.

Personal del Grupo de Operaciones Especiales, GOE, Unidad de Policía Comunitaria Móvil Estadio y Amazonas 02 colaboraron con el procedimiento.

Agentes de la Unidad de Apoyo de Criminalística realizaron el levantamiento y fijación de la evidencia que fue guardada bajo cadena de custodia en la bodega de la Policía Judicial de Imbabura, PJ – I.

Mientras que los tres sospechosos ingresaron al Centro de Detención Provisional, CDP, de Ibarra.

MÁS AFECTADOS

Otro ciudadano también identificó a la Silvana y Julio, como quienes lo asaltaron días anteriores. Ayer se desarrolló la audiencia de flagrancia y formulación de cargos en contra de los sospechosos.

La representante del Ministerio Público inició la etapa de instrucción fiscal y acusó a la pareja como autores del delito de asalto y robo. Héctor C. fue puesto en libertad.

El juzgador de turno determinó prisión preventiva por 30 días.