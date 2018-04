Le chocó por detrás a otro automotor

Sin marcos

Publicado el Lunes, 31 Agosto 2015 00:00 Escrito por Graciela Morejón

El conductor de una camioneta se le fue encima a otro vehículo, al impactarle en la parte posterior. Sucedió en el sector conocido como, El Arco, perteneciente a la ciudad de Atuntaqui en el cantón Antonio Ante.

Personal del Grupo de Operaciones Motorizadas, GOM, y personal de la Unidad de Policía Comunitaria de Atuntaqui arribaron al lugar, luego de que la Central de Emergencias, ECU 911, les informara sobre el percance. Se trataba de dos ciudadanos que intentaban resolver un percance vial y se encontraban con sus dañados autos en medio de la carretera.

Una camioneta blanca marca Chevrolet, color blanco, que se movilizaba en sentido sur – norte, al llegar al semáforo ubicado en el tramo, no se habría percatado de un auto marca, Chevrolet Grand Vitara, color plomo y le chocó en la parte posterior. El chofer del Grand Vitara aseguró que al llegar al semáforo, detuvo su marcha esperando el cambio de la luz a verde, cuando sintió el golpe que vino desde atrás.

Al bajarse, notó que la portezuela del maletero de su automotor presentaba daños al igual que los focos del mismo lado. De inmediato, el conductor de la camioneta que ocasionó el hecho, intentó entablar un diálogo con el ciudadano perjudicado. Los efectivos de la UPC Atuntaqui tomaron el procedimiento respectivo. Mientras tanto, el tráfico en el sector se dificultó ya que los automotores aún permanecían en medio de la autovía. Tras el percance vial no se registraron personas heridas. Un arreglo extrajudicial se ventiló como posibilidad para que las partes lleguen a un acuerdo sin que los vehículos sean ingresados al patio de retención vehicular de la Policía Nacional en Otavalo.

Conductores que presenciaron el incidente manifestaron que el peligro en la carretera cada vez se vuelve más intenso. “Por aquí paso todos los días y siempre me encuentro con situaciones como estas. En ocasiones he observado hasta muertos por la falta de prudencia de muchos choferes que no toman conciencia y cometen no solo infracciones, sino generan daños y más”, mencionó Raúl Andrade, conductor de una camioneta de servicio particular. Fernanda Hidalgo, moradora del sector de Santa Bertha, asegura. “Todos los días uso el bus y en la semana veo por lo menos un accidente de tránsito.

Es un riesgo para quienes somos peatones, sobre todo porque para llegar a mi casa yo debo cruzar la autovía y el puente me queda muy lejos y aunque es un peligro hacer eso, pues no es menos cierto que existe mucha imprudencia de los conductores”, dijo. Según la Central de Emergencias, el tiempo de respuesta de los policías de la UPC Atuntaqui, fue de alrededor de cinco minutos desde la entidad policial, hasta el sitio del incidente.