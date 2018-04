No pudo huir de la Policía

Sin marcos

/ 0 Ratio:/ 0

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Domingo, 30 Agosto 2015 00:00 Escrito por Graciela Morejón Visto: 988

IBARRA. Un adolescente de 14 años de edad, fue aprehendido por dos agentes del Grupo de Operaciones Motorizadas, GOM, luego de que una mujer lo identificara como quien le robó su teléfono celular.

Según el parte policial levantado al respecto de la infracción. El delito se cometió en la intersección de las calles Olmedo y García Moreno. El adolescente le despojo del celular a una mujer, quien al ver esto, salió gritando detrás del menor de edad que fugaba en precipitada carrera. Dos agentes del GOM que realizaban patrullajes de control por el sitio antes mencionado, se percataron del incidente y al observar a un muchacho que corría sin rumbo y a una desesperada ciudadana que gritaba pidiendo que lo detuvieran, los policías realizaron una persecución que llegó hasta el cruce de las calles Sánchez y Cifuentes y Eusebio Borrero. Finalmente el sospechoso fue interceptado. Al realizarle un registro minucioso entre sus pertenencias, los efectivos encontraron un teléfono celular marca Samsung, color blanco. Minutos después llegó la presunta víctima quien se identificó como Verónica Ch. La mujer indicó al adolescente como el autor del delito cometido y señaló que el teléfono le pertenecía. Personal de la Unidad de Apoyo de Criminalística, UCM, llegó al lugar para realizar la fijación y levantamiento de la evidencia que, posteriormente, fue ingresada a la bodega de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes, DINAPEN. El adolescente fue trasladado hasta el hospital San Vicente de Paúl, HSVO, de Ibarra, para ser valorado antes de ser aislado en el Centro de Adolescentes Infractores, CAI. En el documento policial consta que su madre fue informada del particular. El adolescente no registra antecedentes judiciales de ningún tipo en el sistema policial. Ayer, se llevó a cabo la audiencia de flagrancia y formulación de cargos en contra del menor de edad. Los efectivos policiales que tomaron procedimiento en su aprehensión rindieron su testimonio en la diligencia que se efectuó a puerta cerrada en la Unidad Judicial especializada para este tipo de delitos. Decenas de personas se aglomeraron en el lugar donde el menor de edad fue aprehendido. Algunos ciudadanos manifestaron sentirse seguros debido al rápido accionar de la Policía del GOM, No obstante, otros dijeron que este tipo de ilícitos se cometen con facilidad en las calles de Ibarra. “Ahora es muy difícil circular sin que algo suceda. Una ya no puede ni contestar una llamada por temor a que de un momento a otro, llegue otra persona y se lo arrebate. Realmente debemos hacer una llamado a la conciencia ciudadana, para que tengamos más precaución. Fui víctima de un robo hace unas semanas y a mí me apuntaron en el estómago con un destornillador para quitarme mi teléfono y unas monedas que tenía en el bolsillo”, mencionó Fernanda Vásquez, transeúnte. SEGURIDAD Personal del Grupo de Operaciones Motorizadas, GOM, desarrollan recorridos en las diferentes calles de Ibarra para brindar seguridad. Autoridades policiales explicaron esta labor.