Cuatro personas heridas en un fuerte percance

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Domingo, 30 Agosto 2015 00:00 Escrito por Graciela Morejón Visto: 1300

IBARRA. Cuatro personas resultaron heridas luego de un impacto suscitado en la Ciudadela del Chofer Segunda Etapa. El accidente de tránsito se registró, ayer, alrededor de las 09:15.

El percance vial sucedió en la intersección de las calles Panamá y Bolívar. En el parte informativo levantado por el agente civil de tránsito Cristian Erazo, consta que un vehículo marca Chevrolet San Remo, color verde, que circulaba por la calle transversal, no se percató del paso del otro automotor tipo taxi, en el que viajaba una pasajera y su conductor.

Producto de esta presunta imprudencia se produjo el accidente, determinado técnicamente por el efectivo civil de tránsito como un choque lateral perpendicular. Por la fuerza del golpe, el taxi quedó del otro costado de la vía con la parte frontal del auto destrozada.

Unidades de emergencia del Cuerpo de Bomberos de Ibarra, CBI, y del Ministerio de Salud Pública, MSP, se encargaron de brindar atención inmediata a las víctimas que en un inicio eran el conductor del taxi y la pasajera, pero minutos después, la acompañante del conductor del auto San Remo manifestó que se encontraba lesionada.

Una menor de edad de aproximadamente cuatro años de edad también refirió un dolor en la cabeza, por lo que otra unidad de emergencia fue solicitada para ella.

Los heridos fueron ingresados en diferentes casas de salud. En cuanto a los automotores, dos grúas los trasladaron e ingresaron en el Centro de Retención Vehicular de la Agencia Civil de Tránsito de la Empresa Pública de Movilidad, MEP.

Los choferes tanto del vehículo de servicio público, como del automotor particular color verde, quedaron en calidad de aprehendidos por los ACT.

Moradores del sector manifestaron que esta no es la primera vez que se registran incidentes. “Queremos que se ponga un ropevelocidades, un semáforo o los discos de Pare. Aquí han sido tan fuertes los choques, que la última vez un carro terminó metiéndose a mi casa”, dijo Paúl Vásquez, habitante. Arturo Rodríguez, sostiene que reside en la Ciudadela desde hace ocho años. Molesto, argumentó sentirse inseguro debido a la falta de señales viales que limiten la velocidad y el respeto por las vías transversales y principales.

“Esto no es ocasional, sucede en un intervalo de pocas semanas que se chocan. Una vez se ingresaron a la enderezadora y luego, en otro accidente, un auto se entró a la casa de la vecina y se fue llevando el portón y tuvieron que ponerle puerta nueva. Lo que más preocupa es que aquí hay una parada donde la gente espera el bus, no queremos que un día tengamos que lamentar una desgracia aún mayor”, indicó Rodríguez.