Terminó estrellada contra una pared

Dos camionetas impactaron en el cruce de las calles Olmedo y Borrero. El percance vial se registró, ayer, alrededor de las 10:55. Las mujeres que conducían los vehículos no presentaron heridas ni lesiones de gravedad.

Un fuerte estruendo generado por el choque de dos automotores y el brusco girar de una de las camionetas involucradas, que terminó estrellándose contra una pared, alertó a los moradores y comerciantes de la intersección indicada. Los agentes civiles de tránsito Alexander Pozo y Leonardo Landázuri llegaron para verificar el incidente y tomar el procedimiento. En el informe, consta que la camioneta marca Chevrolet, color plateado, que circulaba por la calle Eusebio Borrero salió hacia la calle Olmedo, donde la camioneta Chevrolet, color negro, transitaba y se produjo el impacto. Un choque lateral perpendicular con estrellamiento, fue la definición técnica que los ACT le dieron a este percance. Las conductoras no resultaron heridas, sin embargo sufrieron golpes leves. La camioneta negra quedó sobre la calzada y junto a dos negocios comerciales. Una ciudadana que labora en la esquina de la intersección sostiene que en el cruce, existe el tubo que debería sostener el disco de Pare, pero este no existe. “Esta solo el parante metálico y la señal no está, pedimos que se coloque la señalética o un semáforo para evitar más accidentes”, dijo. Patricio Chucay, dueño de la imprenta donde quedó la camioneta, asegura sentirse inseguro por la imprudencia de los conductores. “Aquí la velocidad es impresionante, los buses y los carros circulan de una forma bárbara, a parte no hay señal de Pare en la esquina, esto es un peligro”, dijo.