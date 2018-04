Motociclista sufrió aparatosa caída luego de impacto con un taxi

Sin marcos

Un accidente de tránsito se registró ayer alrededor de las 07:20 en la intersección de la avenida El Retorno y calle Río Pastaza. Un hombre que viajaba a bordo de una moto resultó herido.

La Central de Emergencias reportó el percance y la agente civil de tránsito Mishell Ortíz arribó al sitio donde constató el percance. Se trataba de un auto tipo taxi de servicio público que fue impactado por una motocicleta. En el informe levantado, consta que el motorizado circulaba en sentido norte – sur por la avenida El Retorno, pero al llegar al cruce con la calle Pastaza, el vehículo amarillo salió por la trasversal y se produjo el impacto. El conductor de la moto quedó tendido en la calzada tras haber sido despedido de la motocicleta por la fuerza del golpe, mientras que el chofer del auto de servicio de transporte abandonó el lugar de los hechos. Personal del Cuerpo de Bomberos de Ibarra, CBI, llegó en de una ambulancia en la que brindaron atención inmediata al infortunado. El hombre fue trasladado e ingresado en el área de emergencias del Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social, IESS, de Ibarra. El taxi y la moto se ingresaron al Centro de Retención Vehicular de la Agencia Civil de Tránsito de la Empresa Pública de Movilidad, MEP. Moradores y personas que transitaban por el sector aseguraron que ya se han registrado accidentes a lo largo de la avenida El Retorno y piden mayor control en el tramo. “No puede ser posible que no exista conciencia vial. La gente sube la velocidad, no se fija de las señales de Pare, y esto se vuelve peligroso no solo para los dueños de vehículos, sino para nosotros como transeúntes. Solicitamos mayor control y sobre todo que quienes están al volante empiecen a tomar conciencia de cómo conducen”, manifestó una ciudadana que prefirió reservar su identidad. OPERATIVOS Marcelo Pozo, gerente operativo de MEP, sostuvo que en el lugar se desarrollan patrullajes de control e hizo un nuevo llamado a los choferes y conductores en general, para tomar las precauciones cuando salen en sus vehículos, refirió el funcionario.