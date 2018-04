Quedó vivo bajo las llantas del autobús

Sin marcos

Publicado el Jueves, 27 Agosto 2015

IBARRA. Miguel Ángel Carlosama sobrevivió de milagro. El ciudadano cayó cuando un bus perteneciente a la cooperativa 28 de Septiembre circulaba por la intersección de las avenidas Eugenio Espejo y Pérez Guerrero y lo arrolló. Sucedió ayer alrededor de las 11:30.

Renato Congo, testigo, asegura que observó al ciudadano sentado en la esquina del cruce de las avenidas. “Lo que toma mucho le venció el cuerpo y se quedó tendido ahí, como hay mucha gente que circula por aquí de pronto no le permitió ver al chofer del bus y con la llanta de atrás le piso”, dijo. Jaime Ipiales, comerciante, manifestó que también se encontraba bebiendo licor, pero sostuvo no encontrarse en estado etílico y al llegar al lugar del percance dijo que el hombre “se lanzó al piso cuando el bus circulaba por ahí”, dijo. Decenas de personas que se aglomeraron en el lugar refirieron que el accidente no fue responsabilidad del conductor de la unidad de transporte, ya que Miguel estaba en estado de embriaguez por lo que, según dicen, perdió el equilibrio y el bus le pisó. Jairo Naula, comerciante, manifiesta que se encontraba acomodando la mercadería de su local ubicado en la misma dirección cuando ocurrió el percance. “El señor estaba tambaleándose y se cayó cuando el bus pasaba. Le gritamos al señor chofer para que se detuviera porque si no nos escuchaba le pasaba totalmente y el hombre se hubiese muerto. Nosotros le dijimos al chofer que no huyera porque no fue culpa de él y por eso se quedó hasta que llegaron los agentes civiles de tránsito”, dijo. El efectivo civil de tránsito Pastrana arribó al lugar luego que la Central de Emergencias le alertara sobre el percance vial y la persona que había sido arrollada. El agente constató el accidente. Una ambulancia y personal del Cuerpo de Bomberos de Ibarra, CBI, llegó para evaluar al infortunado. El hombre presentaba una abertura grave en su brazo izquierdo. La llanta posterior le aplastó el músculo. Se desconoce si el percance le ocasionó fracturas. Los paramédicos le brindaron atención ambulatoria en el sitio del incidente y después lo ingresaron al área de emergencia del hospital San Vicente de Paúl, HSVP, de Ibarra. PROCEDIMIENTO. El chofer del bus fue detenido. El automotor de pasajeros fue ingresado al Centro de Retención Vehicular de la Agencia Civil de Tránsito. Hasta el cierre de esta edición se conoció que el ciudadano fue intervenido quirúrgicamente.