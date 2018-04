Auto terminó encunetado

Sin marcos

Publicado el Martes, 25 Agosto 2015

IBARRA. El accidente de tránsito ocurrió ayer alrededor de las 06:30 en el sector de Bellavista de San Antonio. Tras el percance no se registraron personas heridas, pero sí daños materiales.

La Central de Emergencias reportó el percance y el agente civil de Tránsito Andrés Loza arribó al lugar donde verificó que un vehículo marca Volkswagen, color blanco, estaba de costado y encunetado a la vera de la autovía. Según el informe levantado por el efectivo civil de tránsito, el exceso de velocidad fue la causa por la que el conductor del vehículo perdió pista y no pudo controlar el volante. Los vidrios del vehículo se reventaron. Pese a lo violento del percance, el conductor no resultó herido y presentó contusiones leves, tal como refiere el informe. El vehículo viajaba en sentido sur – norte. Tras el percance no se registraron daños a la propiedad pública ni personas heridas o fallecidas, por lo que el conductor no fue privado de su libertad, su automóvil tampoco fue ingresado al Centro de Retención Vehicular de la Agencia Civil de Tránsito de la Empresa Pública de Movilidad, MEP. Una grúa sacó al automotor del sitio donde quedó luego del accidente. Personas que se encontraban en el lugar aseguraron que esta no es la primera vez que incidentes como estos se registran en la autovía. Mario Landázuri, conductor de una camioneta de servicio particular, sostiene que recorre las vía diariamente y observa como algunos conductores no respetan los límites de velocidad y generan peligro. “No es novedad ver accidentes en la carretera, pedimos que la gente tome más conciencia. Todos los días recorro la Panamericana y siempre observo algún percance en el tramo. En mi caso, hasta atropellos con personas fallecidas he observado y todo por el exceso de velocidad. Creo que si bien la vía nos permite recorrer tranquilamente, no es menos cierto que debemos tomar todas las precauciones del caso para evitar tragedias”, mencionó el ciudadano. Moradores de los barrios cercanos como Los Soles, sostienen que cerca al sitio del accidente existe una parada de bus. Los habitantes refirieron sentir temor al esperar a las unidades de transporte a un costado del tramo, por la alta velocidad en la que los automotores circulan a toda hora.