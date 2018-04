Volcamiento en la autovía

Sin marcos

Una pérdida de pista por una piedra que obstruía la pista, ocasionó que un automotor termine volcado en

medio de la carretera. Sucedió en el ingreso a Caluquí, perteneciente al cantón Otavalo.

En el parte realizado por los efectivos de la Unidad de Tránsito de la Policía Nacional, se determinó que el percance ocurrió cuando el chofer del automotor intentó esquivar un obstáculo de piedra. Una mala maniobra hizo que perdiera el control del volante y terminara volcándose.

En el mismo documento consta que, después del percance, el conductor quien viajaba solo, no sufrió lesiones, heridas ni golpes de gravedad.

Una unidad de emergencia se movilizó al sitio para valorar preliminarmente al afectado, pero afortunadamente no se encontraba malherido. El ciudadano explicó detalladamente a los policías lo ocurrido. El vehículo presentó daños considerables.

Sin embargo, al no haberse causado daños a la propiedad pública, ni registrarse víctimas mortales o heridos, el automotor no fue ingresado a los patios de retención vehicular de la Policía Nacional. El dueño del vehículo retiró su destrozado auto del tramo.

Personas que circulaban por el sector, se acercaron para observar lo acontecido. El tráfico fue suspendido por varios minutos mientras las unidades de socorro y la Policía desarrollaba las diligencias pertinentes en el sitio del percance.

El parabrisas, el capot, y gran parte de la carrocería del vehículo marca Renault, color plateado quedaron destruidos a causa del violento accidente.

SEGURIDAD

Nelson Males, mayor de Policía a cargo de la jefatura de Tránsito de la Policía Nacional, asegura que en este percance, restos de escombros que existían en la vía provocaron que el auto se accidente. El oficial recomienda a los conductores mantener precaución en la carretera.

“La pericia de quienes están al volante es de suma importancia. Muchos percances viales suceden por el irrespeto a las normas de tránsito y a la imprudencia de aquellos que no toman conciencia ni de su vida, ni de la de quienes los acompañan”, mencionó el oficial.

La autoridad policial sostiene que en cuanto a las asistencias a los diferentes auxilios que se registran en la autovía, el personal policial a su cargo se encuentra habilitado y disponible las 24 horas del día para acudir a los llamados de emergencia que se susciten.

“Realizamos turnos rotativos que nos permiten tener a los servidores policiales cubriendo las vías durante todo el día. De esta manera, tratamos de brindar seguridad y asistir a donde nos soliciten rápidamente”, dijo.