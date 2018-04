Se le reventó la llanta

Sin marcos

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Domingo, 23 Agosto 2015 13:29 Escrito por : Visto: 661

Una falla mecánica ocasionó que una camioneta de servicio particular termine estrellándose contra una construcción de madera. El conductor no huyó del lugar y no resultó herido, pero sí se registraron daños materiales.

El accidente de tránsito sucedió en la intersección de las calles Obispo Jesús Yerovi y Ulpiano Navarro. Dos agentes civiles de tránsito de la Empresa Pública de Movilidad, MEP, arribaron al sitio y constaron que un vehículo tipo camioneta se encontraba dentro de una propiedad privada.

Por la fuerza del estrellamiento, una construcción de madera fue destruida. Afortunadamente no se encontraban personas en el improvisado inmueble.

El chofer del automotor aseguró a los uniformados, que circulaba por la dirección antes indicada, cuando uno de los neumáticos sufrió un desperfecto que hizo que perdiera pista y se impacte contra una caseta. Después del percance, el ocupante del automotor no presentaba heridas ni lesiones graves.

Un arreglo extrajudicial entre el dueño del vehículo y el propietario del inmueble permitió que la camioneta no sea ingresada al Centro de Retención Vehicular de la Agencia Civil de Tránsito de la Empresa Pública de Movilidad, MEP, de Ibarra.

Marcelo Pozo, gerente operativo de MEP, aseguró que para evitar este tipo de incidentes producidos por automotores en mal estado, deben realizar mantenimientos permanentes a los autos. “La vida de todos se pone en riesgo cuando no tomamos las precauciones necesarias antes de salir a la calle a bordo de un vehículo. Es importante que la ciudadanía recuerde que, independientemente de que la falla sea mecánica, si se ocasionan heridas o muerte la ley será drástica. Por eso, pedimos a los choferes que revisen bien sus autos antes de ponerlos en circulación”, manifestó el funcionario.