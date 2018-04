Llevaba cocaína hasta Perú

Sin marcos

Jorge P. fue privado de su libertad al ser encontrado en posesión de 1.754 gramos de clorhidrato de cocaína. La droga estaba camuflada en una maleta. El hombre aseguró no conocer que la sustancia se encontraba escondida en su equipaje. Ayer fue llevado ante el juez de turno.

En el parte policial consta que alrededor de las 20:00 del jueves, un bus de la Cooperativa Panamericana que iba con destino a Huaquillas fue detenido su marcha en el Control Integrado de Mascarilla por personal del Centro Regional de Adiestramiento Canino, CRAC.

Los efectivos, junto a los perros amaestrados, realizaron un registro en el portamaletas de la unidad de transporte y fue cuando el can de nombre “Mick”, dio una alerta positiva en un equipaje color negro.

De inmediato, los uniformados solicitaron la presencia del propietario de la maleta y un hombre de 27 años de edad aseguró que le pertenecía. El olor a estupefaciente llamó la atención del perro.

La evidencia y el sospechoso fueron trasladados a la Jefatura Provincial Antinarcóticos de Imbabura, JPAI. Personal del CRAC, en presencia de una representante del Ministerio Público y agentes de la Unidad de Apoyo de Criminalística, UCM, realizaron la apertura de la parte posterior de la maleta.

Con una navaja, uno de los uniformados del CRAC destruyó el forro y encontró una placa envuelta en cinta de embalaje. Las tablas de cinta escondían un polvo blanco. La prueba preliminar de campo se desarrolló frente al implicado, los policías y la Fiscal. El color azul del reactivo determinó que se trataba de clorhidrato de cocaína.

El pesaje total del estupefaciente fue de dos kilos aproximadamente.

Según el procesado, la maleta que contenía la droga le fue encargada en su domicilio en Colombia por un amigo.

En dicho equipaje acordó guardar sus pertenencias para encontrarse en Lima – Perú, desde donde iniciarían un recorrido en calidad de mochileros.

El ciudadano aseguró desconocer que el equipaje contenía la sustancia ilícita. No obstante, el argumento no fue suficiente para librarlo de la detención.

La droga fue ingresada bajo cadena de custodia en la bodega de la JPAI y presentada ante las autoridades judiciales como muestra de la infracción cometida.

DILIGENCIA

Ayer realizó la audiencia de flagrancia y formulación de cargos en contra del procesado a quien la Fiscalía acusó del delito de tráfico y tenencia de sustancias sujetas a fiscalización.

Por el peso del alcaloide, se determinó como un porcentaje de mediana escala.

César Escobar, mayor de Policía al mando de la JPAI, asegura que los controles en las vías de ingreso a Imbabura continuarán.

“El objetivo es que la droga no pase de esta jurisdicción para que no llegue ni al mercado local ni al internacional”, dijo el oficial.