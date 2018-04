Asesinaron a maestra con 19 puñaladas

Sin marcos

/ 3 Ratio:/ 3

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Viernes, 21 Agosto 2015 00:00 Escrito por Graciela Morejón Visto: 4289

Un total de 19 puñaladas se contabilizaron en el cuerpo de María Elisa Hernández Espinosa, de 59 años de edad. La ciudadana fue encontrada muerta entre los matorrales de la vía que conduce a Tanguarín, el pasado miércoles por la tarde, un día después de haber sido determinada como desaparecida.



En el sector de El Ejido de Caranqui, existe un ambiente de tensión. En las pequeñas puertas de las viviendas ubicadas en el tramo, las mujeres de la casa se acercan para conversar entre ellas sobre lo acontecido con doña Elisita, como la conocían.

El miedo invade a los moradores de esta parroquia de Ibarra.

Mencionar el nombre de la occisa, genera tristeza en los habitantes del sitio. “Ella era una buena persona, fue profesora de mi hija y nunca se escuchó que tuviera enemigos o que le haya hecho nada malo a nadie. No sabemos por qué le hicieron daño”, mencionó “Sonia”, nombre protegido, quien aseguró conocer a la maestra por un lapso de 21 años.

La asustada mujer agregó que Elisa residía en el sector de Los Ceibos. “Ella era infallable en esperar el bus en el poste que queda al ingreso de la escuela. Ni si quiera se cruzaba la calle ni nada, desde aquí veía, 13:05, ella se paraba ahí para esperar el colectivo que la llevara a su casa”, mencionó.

En la Unidad Educativa, ubicada en El Ejido de Caranqui, sus compañeros de trabajo que también decidieron cuidar su identidad por temor a represalias, manifestaron que durante 29 años aproximadamente la fallecida prestó sus servicios en la entidad académica. La mujer impartía sus conocimientos a los alumnos de quinto año de básica. Este año estaba asignada al mismo nivel estudiantil.

Una de sus compañeras fue la última persona en ver con vida a Elisa el 18 de agosto de este año. “Eran cerca de las 13:00 y yo bajaba desde mi aula y me la encontré aquí en el patio. Apenas cruzamos palabra porque como vivo al frente, solo pasé y me despedí”, aseguró.

DESAPARECIDA

Según versiones policiales, la hija de la fallecida llegó en horas de la tarde y noche del martes pasado a la oficina de la Policía Judicial de Imbabura y recibió ayuda inmediata por parte de personal élite de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Extorsión y Secuestro, DINASED, cuando refirió que su progenitora no llegó a su casa, luego de salir de la escuela donde laboraba.

Para el miércoles por la mañana, la denuncia de la desaparición de la mujer fue colocada en la Fiscalía Provincial y las investigaciones continuaron.

Dentro de la información levantada la Policía conoció que Elisa Hernández tenía familiares en su casa con problemas de salud, lo que hacía que cumpliera un horario de salida de la institución para llegar a cuidarlos.

Sin embargo, alrededor de las 14:00 de ese día, personas que circulaban por la vía que une a la parroquia de Caranqui con San Antonio de Ibarra reportaron a la Central de Emergencias la presencia de un cuerpo ensangrentado entre los matorrales del lugar.

Personal del Grupo de Operaciones Especiales, GOE, llegó y realizó la extracción del cadáver de una mujer. Sus piernas se podían observar claramente desde la superficie. Los agentes de la DINASED comprobaron que se trataba de María Hernández.

CRIMEN

Los uniformados de la DINASED de Imbabura investigan hasta dar con el paradero de quien o quienes ocasionaron el violento deceso de Elisa.

Hasta el momento se desconocen las razones por las que la mujer fue brutalmente asesinada. Su cuerpo se someterá a un detallado análisis en el Centro de Investigación Forense de Esmeraldas para determinar técnicamente los pormenores de su muerte.