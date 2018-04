Tenían boleta de captura

Sin marcos

Un hombre sentenciado por un delito de tenencia de sustancias ilícitas y otro ciudadano sobre quien pesa un llamamiento a juicio por asesinato fueron capturados por personal de la Sección Especializada en Detención y Ubicación de Infractores de la Policía Judicial de Imbabura, PJ – I.

Abel P., de 32 años, fue acusado del delito de asesinato. El proceso judicial en su contra se desarrolló en su ausencia y fue requerido por el extribunal Segundo de Garantías Penales de Imbabura, el 10 de agosto de 2010. Sin embargo, poco o nada se conocía de su paradero. Una boleta de captura se giró en su contra para que comparezca a las diligencias del caso, pero no lo atraparon. Hasta que luego de cumplirse más de cinco años de su ausencia, el 16 de agosto de este año, Abel P., fue capturado por personal de la Policía Judicial de Cotopaxi. Las labores investigativas desarrolladas por los efectivos de la Sección Especializada de la PJ de Imbabura fueron coordinadas con la gestión realizada con los uniformados de la PJ de Cotopaxi y lograron ubicar al sospechoso quien fue encontrado en la intersección de las calles 28 de Noviembre y Los Álamos en el cantón La Maná. Actualmente se encuentra en el centro penitenciario de Ibarra para enfrentar el proceso penal. OTRO DETENIDO Darío E. fue sometido a un procedimiento directo o juicio inmediato el 2 de julio de este año, por el que recibió una sentencia de 40 días de privación de libertad, acusado del delito de tráfico y tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. El ciudadano obtuvo medidas sustitutivas, es decir, no fue detenido durante la indagación del caso y la duración del proceso judicial. Sin embargo, el hombre no aparecía para enfrentar la condena. Una boleta de detención fue girada en su contra. Los agentes investigadores de la Sección Especializada en Detención y Ubicación de Infractores de la Policía Judicial de Imbabura, PJ – I, realizaron las labores necesarias hasta dar con el paradero del procesado. El resultado del trabajo de los uniformados de la PJ - I los llevó a ubicar al infractor en la intersección de las calles Juan Hernández y Raúl Montalvo en el sector de Los Huertos Familiares.