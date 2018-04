Dos heridos en fuerte choque en El Priorato

Sin marcos

/ 1 Ratio:/ 1

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Miércoles, 19 Agosto 2015 11:21 Escrito por Graciela Morejón Visto: 1106

Dos personas resultaron heridas y dos vehículos sufrieron daños considerables en su carrocería. El choque ocurrió en la Panamericana Norte. Los conductores de los automotores fueron privados de su libertad.

Un camión cargado de decenas de quintales de papas yacía volcado al ingreso del tramo en el cruce de Yuracruz. En el mismo costado y detrás del pesado vehículo, los restos de una camioneta marca Ford, color plata, demostraban la violencia con la que se suscitó el percance.

El fuerte accidente de tránsito ocurrió alrededor de las 21:15 del martes en la vía que conduce a Tulcán, a 50 metros del ingreso al control aduanero. Testigos aseguraron que el impacto fue casi frontal.

El agente civil de Tránsito de la Empresa Pública de Movilidad, MEP, Carlos Pineda, se encargó de la verificación del incidente. El conductor de la camioneta y sus acompañantes quedaron atrapados entre las latas del automotor.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Ibarra, CBI, se encargó de realizar las labores de socorro de las víctimas y trasladarlas hasta el hospital San Vicente de Paúl, HSVP, de Ibarra.

El parte informativo revela que Jaime O., chofer del camión blanco, marca HINO, aseguró haber estado conduciendo en sentido norte – sur. “Yo venía de Tulcán y me dirigía a Riobamba. Antes de llegar al control de la Aduana iba por mi carril y una camioneta me invadió vía y me chocó en la llanta de adelante y me hizo dar la vuelta”, señaló.

Edwin L., conductor de la camioneta, dijo. “Yo estaba en la laguna de Yahuarcocha y me iba a Quito. Salí de la laguna y tomé hacia la derecha por el carril del mismo lado y luego solo sentí el golpe contra un camión”, señaló.

Dos efectivos de la dependencia pública de Movilidad, se encargaron de regular el tráfico en la zona. Los vehículos que circulaban por la carretera observaban atónitos lo sucedido. Edwin permaneció en el HSVP con custodia de un ACT, mientras que el chofer del camión, al no presentar lesiones, fue ingresado al CDP.

Tanto el camión, como la camioneta fueron ingresados al patio de retención vehicular de la Agencia Civil de Tránsito de la Empresa Pública de Movilidad, MEP.

HERIDOS

Carla Parra es una de las mujeres que iba en la camioneta. Ella, al igual que Edwin, quedaron ingresados en el HSVP. María B., también ocupante de la Ford, fue valorada en la ambulancia del CBI.

Los paramédicos aseguraron que no presentaba lesiones ni heridas de consideración. Ayer se realizó la audiencia para los choferes detenidos. Durante la diligencia se dieron a conocer los pormenores del accidente. La representante del Ministerio Público dejó el proceso en indagación previa y los conductores recuperaron su libertad.