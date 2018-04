Se pasó el semáforo en rojo y chocó

Sin marcos

/ 0 Ratio:/ 0

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Martes, 18 Agosto 2015 00:00 Escrito por Graciela Morejón Visto: 608

Dos vehículos impactaron en la intersección de la avenida Cristóbal de Troya y Arsenio Torres. Luego del incidente no se registraron personas heridas, pero los daños materiales en los autos fueron considerables.

El hecho sucedió en circunstancias en las que según el parte informativo levantado por el agente civil de tránsito de la empresa Pública de Movilidad, MEP, Bairon Morejón, el vehículo marca Chevrolet Spark, color rojo, circulaba por la avenida Cristóbal de Troya en sentido norte – sur, con dirección hacia el redondel del Policía.

Pero al llegar al cruce con la calle secundaria, no se percató que el semáforo estaba en rojo y continuó su marcha sin detenerse, impactando en el costado derecho de otro vehículo color dorado.

El automotor rojo quedó en la mitad de la calzada con el neumático derecho y parte de la carrocería del mismo lado, destruida.

Mientras que el otro automotor quedó con la puerta del lado derecho hundida y golpeada.

El efectivo de tránsito verificó el percance y notó que los conductores se encontraban en buen estado de salud ya que no presentaban aparentes lesiones lo que indicaba que no había la presencia de personas heridas.

Los vehículos fueron removidos para permitir el paso del tráfico. Los conductores de los automotores decidieron llegar a un acuerdo extrajudicial, para evitar que los autos sean trasladados e ingresados al patio de retención vehicular de la Agencia Civil de Tránsito de la Empresa Pública de Movilidad.

El uniformado refirió que, según versiones de testigos que observaron el acontecimiento vial, aseguraron que el chofer del auto rojo no se percató de la señal de alto del semáforo y se produjo el percance.

PIDEN CONTROL

Moradores del sector aseguran que en el tramo se han generado otros incidentes de tránsito, por lo que exigen mayor control en el lugar de las autoridades.

Sonia Vallejo, dice. “Cuando es época de clases, esta parte se vuelve un caos y un peligro para quienes transitamos por aquí. Yo camino para ir a la universidad y el ir por un costado de la carretera hace que tengamos miedo porque no sabemos en que momento un carro nos puede pasar por encima o s choquen entre sí”, sostuvo la ciudadana de 22 años.

SEGURIDAD

Marcelo Pozo, gerente operativo de la Empresa Pública de Movilidad, MEP, asegura que los patrulleros y motorizados de la entidad de control civil de tránsito realizan patrullajes de control por tramos de la urbe.

Sin embargo, el funcionario asegura que la impericia de algunos conductores y el irrespeto a las señales de tránsito son las principales causas por las que se generan percances viales.

“Hemos desarrollado campañas viales, operativos de control y más diligencias de seguridad, donde se ha sancionado a aquellos conductores que infringen, pero algunos no acatan lo dispuesto”, dijo.